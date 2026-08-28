Ракетный удар ВСУ: в Донецке ликвидирован топ-офицер армии РФ

Ракетный удар ВСУ: в Донецке ликвидирован топ-офицер армии РФ14
- 28.08.2026, 18:15
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О его гибели в соцсетях сообщила супруга.
Появилось первое документальное подтверждение того, что удар украинских войск по командному пункту российской армии в оккупированном Донецке действительно достиг цели. Проект KIU, который отслеживает потери офицерского состава ВС РФ в войне против Украины, обнаружил некролог, подтверждающий гибель высокопоставленного российского офицера при этой атаке.
Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 26 и 27 августа были поражены основной и запасной командные пункты оккупационных сил в районе Донецка. Как теперь выяснилось, в результате удара погиб подполковник Андрей Моисеенко — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии РФ. О его гибели в соцсетях сообщила супруга офицера.
По данным KIU, Моисеенко успел поучаствовать не только в войне против Украины, но и в военной операции России в Сирии.
Известно, что для удара по штабу украинская сторона задействовала боевую авиацию. Примечательно, что российские военные разместили командный пункт прямо в черте города — в паркинге недостроенного жилого комплекса. Разрушения от удара оказались значительными. При этом российская сторона предпочитает не афишировать последствия атаки и скрывает масштаб потерь.