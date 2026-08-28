закрыть
1 сентября 2026, вторник, 4:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ракетный удар ВСУ: в Донецке ликвидирован топ-офицер армии РФ

14
  • 28.08.2026, 18:15
  • 17,946
Ракетный удар ВСУ: в Донецке ликвидирован топ-офицер армии РФ

О его гибели в соцсетях сообщила супруга.

Появилось первое документальное подтверждение того, что удар украинских войск по командному пункту российской армии в оккупированном Донецке действительно достиг цели. Проект KIU, который отслеживает потери офицерского состава ВС РФ в войне против Украины, обнаружил некролог, подтверждающий гибель высокопоставленного российского офицера при этой атаке.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что 26 и 27 августа были поражены основной и запасной командные пункты оккупационных сил в районе Донецка. Как теперь выяснилось, в результате удара погиб подполковник Андрей Моисеенко — старший офицер оперативного управления штаба 41-й гвардейской общевойсковой армии РФ. О его гибели в соцсетях сообщила супруга офицера.

По данным KIU, Моисеенко успел поучаствовать не только в войне против Украины, но и в военной операции России в Сирии.

Известно, что для удара по штабу украинская сторона задействовала боевую авиацию. Примечательно, что российские военные разместили командный пункт прямо в черте города — в паркинге недостроенного жилого комплекса. Разрушения от удара оказались значительными. При этом российская сторона предпочитает не афишировать последствия атаки и скрывает масштаб потерь.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран