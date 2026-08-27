Во Франции автомобиль намеренно въехал в толпу: есть погибшие и раненые 4 27.08.2026, 18:09

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Фото: depositphotos.com

Задержан россиянин.

Во французском городе Кан автомобиль въехал в группу людей возле железнодорожного вокзала. В результате инцидента двое человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом 27 августа сообщила BBC .

По словам местного префекта Дэвида Клавьера, автомобиль намеренно врезался в пешеходов напротив вокзала. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

🇫🇷 ‼️ Ibrahim 26 ans, afghan né en Russie, fonce avec sa bmw noire dans un abribus à Caen cette nuit. Il a été interpellé en fuite à Ouistreham et placé en garde à vue. 10 victimes dont au moins 1 mort. pic.twitter.com/N3CidpanDO — 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 27, 2026

Caen: un homme a foncé volontairement mercredi soir sur un groupe près d'un bar de Caen avec son véhicule, tuant deux personnes et en blessant neuf autres, avant d'être interpellé. Les victimes, âgées de 17 à 36 ans, sont de différentes nationalités ⤵️ pic.twitter.com/iMTxwiEGeZ — Agence France-Presse (@afpfr) August 27, 2026

После инцидента правоохранители задержали 26-летнего уроженца России. Его задержали примерно в 20 км от места происшествия – в портовом городе Уистреам. По данным 75 Secondes, речь идет об афганце Ибрагиме, родившемся в России.

Свидетели рассказали, что перед наездом между двумя группами людей произошла драка. При этом представитель службы безопасности Кана Бруно Кутансо заявил, что в настоящее время следствие не рассматривает террористический мотив.

По данным французских властей, задержанный ранее не попадал в поле зрения спецслужб. Полиция знала о нем из-за нарушений правил дорожного движения. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

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