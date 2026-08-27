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Во Франции автомобиль намеренно въехал в толпу: есть погибшие и раненые

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  • 27.08.2026, 18:09
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Во Франции автомобиль намеренно въехал в толпу: есть погибшие и раненые
Фото: depositphotos.com

Задержан россиянин.

Во французском городе Кан автомобиль въехал в группу людей возле железнодорожного вокзала. В результате инцидента двое человек погибли, еще 10 получили ранения. Об этом 27 августа сообщила BBC .

По словам местного префекта Дэвида Клавьера, автомобиль намеренно врезался в пешеходов напротив вокзала. Семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

После инцидента правоохранители задержали 26-летнего уроженца России. Его задержали примерно в 20 км от места происшествия – в портовом городе Уистреам. По данным 75 Secondes, речь идет об афганце Ибрагиме, родившемся в России.

Свидетели рассказали, что перед наездом между двумя группами людей произошла драка. При этом представитель службы безопасности Кана Бруно Кутансо заявил, что в настоящее время следствие не рассматривает террористический мотив.

По данным французских властей, задержанный ранее не попадал в поле зрения спецслужб. Полиция знала о нем из-за нарушений правил дорожного движения. Сейчас правоохранители расследуют обстоятельства инцидента.

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