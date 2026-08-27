Вратарь сборной Хорватии перешел в «Барселону» 27.08.2026, 18:06

Доминик Ливакович

Доминик Ливакович подписал контракт до 2030 года.

Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович перешел из стамбульского «Фенербахче» в «Барселону», сообщила пресс-служба чемпионов Испании.

Контракт с 31-летним голкипером рассчитан до лета 2030 года.

Ливакович был игроком стамбульского клуба с 2023 года, но в прошлом сезоне сыграл за него только два матча, после чего в сентябре ушел в аренду в «Жирону» (где у него был конфликт с тренером), а зимой — в загребское «Динамо», которому помог выиграть чемпионат Хорватии.

На счету Ливаковича 79 матчей за сборную, в том числе все четыре встречи на прошедшем летом чемпионате мира, где хорватов в 1/16 финала обыграли португальцы (2:1).

Также он ездил на чемпионаты мира 2018 (был в запасе) и 2022 годов (провел все семь матчей), где хорваты взяли серебро и бронзу соответственно.

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