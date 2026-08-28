Генерал НАТО: Мы каждый день учимся у украинцев 28.08.2026, 17:43

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ФОТО: 37ОБР

Но украинский опыт нужно подвергать критическому анализу.

Западные вооруженные силы извлекают уроки из современной войны, проводя обучение украинских военных. Однако им нужно понять, что Украина делает, потому что это работает, и тем, что она делает, потому что у нее нет выбора, заявил бригадный генерал Атле Молде в комментарии Business Insider.

Отмечается, что Молде является командующим оперативной группой «Легио», которая занимается подготовкой украинских солдат в лагере «Йомсборг» в Польше. Там украинские военные и инструкторы, имеющие боевой опыт, работают бок о бок с западными инструкторами.

Молде поделился, что благодаря сотрудничеству с украинцами Норвегия собирает информацию о тактике и вооружении, которую затем передает для рассмотрения своим собственным вооруженным силам. Он заявил, что опыт войны Украины против России очень ценен, однако, по его словам, многие страны НАТО неправильно воспринимают его.

Молде подчеркнул, что Норвегия не может копировать все, что делает Украина, не подвергнув это критическому анализу.

«Мы каждый день учимся у украинцев. Но когда вы извлекаете уроки из украинской войны, очень важно понимать то, что вы слышите и видите. А для этого требуется немало контекста, опыта и знаний о том, что вы наблюдаете», - сказал он журналистам.

Бригадный генерал отметил, что Норвегия должна понимать, использует ли Украина определенное снаряжение или тактику потому, что они действительно инновационны, или потому, что «это последний вариант». Молде заявил, что, по его мнению, некоторые действия Украины действительно предпринимаются потому, что у страны нет выбора.

По словам Молде, наибольшее различие между армиями стран НАТО и Украины заключается в использовании дронов. Украина задействует миллионы дронов различных типов, выполняющих многочисленные задачи, но, по словам бригадного генерала, такой подход обусловлен дефицитом артиллерии, авиации и другого вооружения, которым располагает НАТО, но которого нет у Украины.

Молде выразил уверенность, что беспилотники на самом деле не являются панацеей, решающей все проблемы. Он подчеркнул, что это всего лишь ещё один инструмент, который позволяет выполнять ряд военных задач.

Бригадный генерал заявил, что некоторые командиры армий стран НАТО относятся к дронам «словно к какому-то аллилуйя». Однако, по его словам, принятие такого мышления может привести к тому, что военные совершат ошибку, готовясь к прошлой войне, а не к следующей.

«Мы не можем просто взять всё, что делают украинцы, и применить это к нашей ситуации. Тогда мы промахнемся. Вместо этого, мы должны быть очень, очень конкретными», - сказал журналистам Молде.

Молде рассказал, что один украинский генерал сказал ему о том, что потенциальная война между НАТО и Россией, скорее всего, будет сильно отличаться от той, что идет в Украине.

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