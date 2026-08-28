Российский сайт предлагает участки в Беларуси для «ветеранов СВО» 14 28.08.2026, 17:37

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Это противоречит белорусскому законодательству.

Российский сайт предлагает участки в Беларуси для «ветеранов СВО». Информацию об этом опубликовал в Threads eugelene6.

«Некоторые российские сайты предлагают земельные участки ветеранам СВО в Республике Беларусь, - пишет он. - А рубрика «Пункты отбора на СВО в регионах» имеет кнопку «Беларусь». После скандала с запуском сайта «Военная служба по контракту «Защитник.бел» на белорусском домене его администраторы быстро переехали в российскую доменную зону.

Белорусский ресурс в зоне «.бел» был оперативно заблокирован. Тем не менее, сайт «Военная служба по контракту «Защитник.рус» представляет собой точную копию и использует фото военнослужащих белорусской армии с официальной символикой Беларуси. Ресурс открыто предлагает полное сопровождение граждан Беларуси на войну против Украины и обещает якобы полностью легальное оформление контракта».

Людей завлекают обещанием получения участка под строительство на территории Беларуси.

«Участники СВО имеют право на земельный участок под строительство дома, дачи, личное подсобное хозяйство или на участок с правом аренды для последующего выкупа. Для получения нужно обратиться с заявлением в МФЦ, Департамент городского имущества», - говорится в тексте на российском сайте.

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