Z-пропагандисты набросились на Китай 5 28.08.2026, 18:03

6,436

Пекин отказался помогать РФ с бензином.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, известный своими провоенными взглядами, в разговоре с пропагандистом Павлом Ивановом заявил, что реальная позиция Китая по отношению к России куда более прагматична, чем принято считать в российской пропаганде. Об этом сообщает «Диалог».

Иванов спросил собеседника, почему Пекин не выручает Москву топливом в разгар энергетического кризиса. Боглаев ответил, что удивлён самой идеей, будто Китай что-то «должен» России — по его словам, никаких оснований для таких ожиданий нет.

Более того, предприниматель обратил внимание на обратную сторону сотрудничества: по его данным, Китай согласовал контракты на поставку комплектующих для беспилотников на сумму около 6 миллиардов долларов, причём оплачивать эти поставки будут европейские компании, закупающие технику для нужд Украины. Боглаев подчеркнул масштаб этой суммы, указав, что на неё можно произвести огромное количество дронов, и назвал в связи с этим обиды на Пекин из-за нехватки нефтяных поставок неуместными.

Таким образом, по мнению самого Боглаева, Китай в первую очередь руководствуется собственной коммерческой выгодой, а не союзническими обязательствами перед Россией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com