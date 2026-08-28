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Z-пропагандисты набросились на Китай

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  • 28.08.2026, 18:03
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Z-пропагандисты набросились на Китай

Пекин отказался помогать РФ с бензином.

Директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Боглаев, известный своими провоенными взглядами, в разговоре с пропагандистом Павлом Ивановом заявил, что реальная позиция Китая по отношению к России куда более прагматична, чем принято считать в российской пропаганде. Об этом сообщает «Диалог».

Иванов спросил собеседника, почему Пекин не выручает Москву топливом в разгар энергетического кризиса. Боглаев ответил, что удивлён самой идеей, будто Китай что-то «должен» России — по его словам, никаких оснований для таких ожиданий нет.

Более того, предприниматель обратил внимание на обратную сторону сотрудничества: по его данным, Китай согласовал контракты на поставку комплектующих для беспилотников на сумму около 6 миллиардов долларов, причём оплачивать эти поставки будут европейские компании, закупающие технику для нужд Украины. Боглаев подчеркнул масштаб этой суммы, указав, что на неё можно произвести огромное количество дронов, и назвал в связи с этим обиды на Пекин из-за нехватки нефтяных поставок неуместными.

Таким образом, по мнению самого Боглаева, Китай в первую очередь руководствуется собственной коммерческой выгодой, а не союзническими обязательствами перед Россией.

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