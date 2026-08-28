Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине

Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине10
- 28.08.2026, 17:58
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Диктатор готовится вступить в войну?
Россия и режим Лукашенко вместе «решат проблемы», связанные с ситуацией в Украине, заявил диктатор Беларуси, передает БелТА.
На встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко назвал общей для двух стран ситуацию на юге Беларуси и западе России.
«Действительно — проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это ни хотелось», — сказал узурпатор.
Он добавил, что Москва и Минск уже понимают, что происходит у границ двух стран. Лукашенко пожелал России и своему режиму вместе справиться с этими проблемами.
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 27 августа. В рамках поездки у него также запланированы переговоры с Владимиром Путиным.