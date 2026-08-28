закрыть
1 сентября 2026, вторник, 4:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине

10
  • 28.08.2026, 17:58
  • 12,010
Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине

Диктатор готовится вступить в войну?

Россия и режим Лукашенко вместе «решат проблемы», связанные с ситуацией в Украине, заявил диктатор Беларуси, передает БелТА.

На встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко назвал общей для двух стран ситуацию на юге Беларуси и западе России.

«Действительно — проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это ни хотелось», — сказал узурпатор.

Он добавил, что Москва и Минск уже понимают, что происходит у границ двух стран. Лукашенко пожелал России и своему режиму вместе справиться с этими проблемами.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 27 августа. В рамках поездки у него также запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран