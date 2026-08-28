Лукашенко пообещал вместе с Россией решить «проблему» в Украине 10 28.08.2026, 17:58

12,010

Диктатор готовится вступить в войну?

Россия и режим Лукашенко вместе «решат проблемы», связанные с ситуацией в Украине, заявил диктатор Беларуси, передает БелТА.

На встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко назвал общей для двух стран ситуацию на юге Беларуси и западе России.

«Действительно — проблема. Но мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это ни хотелось», — сказал узурпатор.

Он добавил, что Москва и Минск уже понимают, что происходит у границ двух стран. Лукашенко пожелал России и своему режиму вместе справиться с этими проблемами.

Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию 27 августа. В рамках поездки у него также запланированы переговоры с Владимиром Путиным.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com