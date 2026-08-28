Власти Японии потратили рекордную сумму на поддержку национальной валюты 2 28.08.2026, 17:27

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$96,5 млрд за месяц.

Японские власти потратили рекордные 15,4 триллиона иен ($96,5 млрд) на интервенции на валютных рынках за последний месяц, чтобы поддержать иену. Об этом пишет Reuters.

«Масштаб этих мер демонстрирует решимость Токио остановить падение иены, которая достигла минимумов сорокалетней давности. Ослабление курса угрожает прибылям крупнейших японских экспортеров и провоцирует рост стоимости импорта, в том числе энергоносителей», — говорится в материале.

Как отмечает издание, Япония практически полностью зависит от импорта энергоресурсов, 95% которых поступает с Ближнего Востока. Это делает страну уязвимой перед перебоями в поставках из-за конфликта вокруг Ирана.

При этом относительно медленный темп ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии сохраняет низкие процентные ставки в стране по сравнению с такими рынками, как США, что побуждает инвесторов продолжать финансировать глобальные сделки за счет дешевой иены.

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