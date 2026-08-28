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Украина установила рекорд по числу ударов по НПЗ России

  • 28.08.2026, 17:19
  • 2,096
Украина установила рекорд по числу ударов по НПЗ России

ВСУ обвалили нефтепереработку в России на 20-летнее «дно».

Август еще не закончился, а Вооруженные силы Украины нанесли уже 21 удар по российским НПЗ. Это максимальное число за календарный месяц, подсчитал Bloomberg: до сих пор самым интенсивным бомбардировкам перерабатывающий сектор подвергался в мае (17) и июле (18). В результате цены на бензин с середины августа снова стали расти после двухнедельное передышки в первой половине месяца, а на бензозаправки вернулись длиннющие очереди – в том числе в Москве, снабжению которой власти отдают приоритет.

Из-за украинских атак с начала августа остановились шесть НПЗ из числа крупнейших в стране, последним стало предприятие «Лукойла» «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ). С его учетом, по данным Reuters, у «Лукойла» перестали работать все основные нефтеперерабатывающие заводы.

В результате нефтепереработка в России сейчас находится на минимальном уровне более чем за 20 лет, по данным EA Analytics: среднесуточный объем в августе составил 3,8 млн. В предыдущие годы в этот период, характеризующийся повышенным спросом из-за сезона отпусков и уборки урожая, Россия перерабатывала 5,3-5,5 млн баррелей в сутки.

Производство бензина и его поставки на внутренний рынок за первые три недели августа упали почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал Bloomberg знакомый с данными человек. Выпуск дизельного топлива сократился на 23%, но поставки на рынок снизились лишь на 3%, благодаря введенному в начале лета запрету на экспорт.

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