Дроны преодолели около 800 км: СБУ раскрыла детали удара по стратегическому ракетоносцу РФ 28.08.2026, 17:05

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Бомбардировщик Ту-95МС был уничтожен в Саратовской области.

Служба безопасности Украины нанесла удар по стратегическому бомбардировщику Ту-95МС на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области России. По предварительным данным, также были поражены склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, а беспилотники СБУ преодолели около 800 км до цели.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Служба безопасности Украины провела очередную успешную спецоперацию, поразив стратегический бомбардировщик Ту-95МС на военном аэродроме «Энгельс» в Саратовской области РФ», - говорится в сообщении.

Дальнобойные беспилотники СБУ преодолели около 800 километров до цели.

По предварительным данным, кроме самолета, также были поражены склад боеприпасов и склад с горюче-смазочными материалами.

Это уже второй стратегический бомбардировщик, пораженный СБУ за последние месяцы. Во время атаки 17 июля критические повреждения получил другой Ту-95МС — у него полностью оторвана хвостовая часть.

«СБУ продолжает методично наносить удары по ключевым объектам российской военной машины. Поражение стратегической авиации врага означает меньшее количество ракетных носителей, способных наносить удары по Украине. Также для России — это многомиллионные потери и очередное доказательство того, что даже самые отдаленные военные объекты доступны для украинских сил», — подчеркнули в ведомстве.

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