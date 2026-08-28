Лукашенко пообещал Мишустину помочь России по «мелочам с топливом» 3 28.08.2026, 16:38

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Александр Лукашенко и Михаил Мишустин

Удары ВСУ по НПЗ оставили РФ без топлива.

Товарооборот между Москвой и Минском за пять месяцев вырос на 12,5%. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с диктатором Беларуси Александром Лукашенко. Последний заверил, что белорусские партнеры готовы продолжать выполнять свои обязательства по поставкам товаров, в том числе топлива.

«Хочу сказать, что наш товарооборот взаимный растет системно... И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить», — заявил Мишустин.

Российский премьер отметил, что страны ведут много совместных проектов в сфере промышленной кооперации. Также на повестке остаются вопросы, связанные с цифровизацией и электроникой, в том числе взаимным признанием электронной цифровой подписи.

Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за «безукоризненное выполнение своих обязательств» перед режимом. Узурпатор заверил со своей стороны, что все обязательства исполняются и будут исполнены «от мелочей с топливом — дизелем, бензинами разными и так далее... до серьезных системных вопросов».

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