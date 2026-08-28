Украина уже выполнила базовый план по накоплению газа на зиму 28.08.2026, 16:28

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Об этом сообщил министр энергетики страны.

Украина досрочно накопила объем газа, необходимый для базового сценария прохождения отопительного сезона 2026/2027. В подземных хранилищах уже находится 14,6 млрд кубометров газа – целевого показателя удалось достичь на месяц раньше плана.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

«Украина накопила газ, необходимый для базового сценария прохождения зимы», – заявил Шмыгаль.

По его словам, необходимый запас удалось сформировать благодаря работе украинских добывающих компаний, Оператора ГТС Украины, «Нафтогаза» и работников топливно-энергетического комплекса.

«Что касается запасов газа, мы готовы к осенне-зимнему периоду 2026/2027. Продолжаем работу по другим направлениям», – подчеркнул министр.

На фоне досрочного выполнения плана накопления газа отраслевые эксперты неоднократно отмечали, что экспорт газа возможен при условии полного обеспечения внутреннего рынка. При такой модели дополнительная выручка может пойти на ремонт поврежденных объектов, новое бурение и наращивание собственной добычи, а в случае ухудшения газового баланса экспорт должен быть оперативно ограничен или остановлен.

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