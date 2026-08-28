Самый молодой король мира умер от тайной болезни 6 28.08.2026, 16:10

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Угандийский король Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV

Рукиди IV скончался в 34 года.

Угандийский король Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV скончался в 34 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра королевства Торо — Кэлвина Армстронга Руомиире Акиики.

Рукиди IV стал самым молодым правящим монархом в мире, когда вступил на престол в 1995 году в возрасте трех лет после смерти своего отца.

«С глубокой печалью и тяжелым сердцем я сообщаю о кончине Его Величества Омукамы из Тооро, короля Ойо Ньимба Кабамба Игуру Рукиди IV», — сообщил глава правительства в своем посте в социальной сети X.

Причину смерти в правительстве не раскрывают.

Незадолго до объявления о смерти короля стало известно, что он проходит лечение в США. Король не был женат, но оставил наследника, которому достанется корона.

Уганда — республика, управляемая избранным главой государства, однако в ней есть несколько традиционных монархий, созданных в доколониальный период. В частности, в состав страны входит королевство Торо. Политическая власть этих монархий в основном символическая, однако они обладают значительным культурным и социальным влиянием.

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