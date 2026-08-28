«Вместо 27 рублей я заплатила за этот месяц 100»10
- 28.08.2026, 15:07
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Что не так с тарифными планами А1?
Минчанке @i.emiliiya пришлось заплатить за услуги мобильного оператора в четыре раза больше, чем она планировала. А связаться со службой поддержки не удалось.
«Я в разочаровании лютейшем! — пишет она в Threads. – А1, думала, буду с удовольствием пользоваться вашими тарифными планами, но нет. Вместо 27 рублей с копейками (с сегодняшнего дня уже 39 рублей) я заплатила за этот месяц 100 рублей. Почти в четыре раза больше, а все потому, что я не могу купить отдельно услуги смс, приходилось платить каждый раз по 10—15 раз и вот такая сумма набежала.
И еще. А как с вами вообще можно связаться? Ни по одному номеру с оператором поговорить не удавалось, вечно отвечал робот».
Пользователи соцсети рассказали, как можно дозвониться до службы поддержки. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Я наладила контакт с этим роботом. На любой его вопрос я говорю «Свяжите меня со специалистом». На третий раз получается.
— Есть номер где нет робота, только он платный. И сразу после первого звонка вам отвечает «первый же, якобы осводившийся специалист».
— Идите в магазин А1, и там разговаривайте с работниками. И, да, вроде был такой план, только смс. Не знаю, как сейчас. Когда звоните, ждите, пока робот успокоится и соединит вас с сотрудником. Это долго. Но я дождалась.