«Вместо 27 рублей я заплатила за этот месяц 100» 10 28.08.2026, 15:07

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Что не так с тарифными планами А1?

Минчанке @i.emiliiya пришлось заплатить за услуги мобильного оператора в четыре раза больше, чем она планировала. А связаться со службой поддержки не удалось.

«Я в разочаровании лютейшем! — пишет она в Threads. – А1, думала, буду с удовольствием пользоваться вашими тарифными планами, но нет. Вместо 27 рублей с копейками (с сегодняшнего дня уже 39 рублей) я заплатила за этот месяц 100 рублей. Почти в четыре раза больше, а все потому, что я не могу купить отдельно услуги смс, приходилось платить каждый раз по 10—15 раз и вот такая сумма набежала.

И еще. А как с вами вообще можно связаться? Ни по одному номеру с оператором поговорить не удавалось, вечно отвечал робот».

Пользователи соцсети рассказали, как можно дозвониться до службы поддержки. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Я наладила контакт с этим роботом. На любой его вопрос я говорю «Свяжите меня со специалистом». На третий раз получается.

— Есть номер где нет робота, только он платный. И сразу после первого звонка вам отвечает «первый же, якобы осводившийся специалист».

— Идите в магазин А1, и там разговаривайте с работниками. И, да, вроде был такой план, только смс. Не знаю, как сейчас. Когда звоните, ждите, пока робот успокоится и соединит вас с сотрудником. Это долго. Но я дождалась.

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