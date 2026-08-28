Власти Венесуэлы задумались о выходе из ОПЕК 28.08.2026, 14:15

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Эта идея обсуждалась на переговорах с чиновниками США.

Картель нефтедобывающих стран может лишиться еще одного члена после того, как весной из него вышли Объединенные Арабские Эмираты. На этот раз его может покинуть Венесуэла, которая входит в число стран – основательниц ОПЕК.

В Каракасе рассматривают возможность выхода из ОПЕК, эта идея обсуждалась на переговорах с чиновниками США, пишет Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Окончательное решение пока не принято, но оно может быть связано с договоренностями с Вашингтоном, которые сейчас обсуждает Каракас. Администрация Дональда Трампа ведет переговоры с временным правительством Венесуэлы о получении доли в ее нефтяных месторождениях, сообщил Axios.

Предложение о месторождениях обсуждается, один из возможных вариантов – аренда на 100 лет некоторых из них, уточнили источники Bloomberg. По словам одного из собеседников агентства, создание альянса между США и Венесуэлой помогло бы ослабить влияние ОПЕК. И Вашингтон сможет реализовывать свои планы по увеличению добычи в Венесуэле (прежде всего с помощью американских компаний), не будучи связан обязательствами перед другой организацией.

Квоты ОПЕК сейчас не распространяются на Венесуэлу, где добыча рухнула в разы из-за политики диктатора Николаса Мадуро и его предшественника Уго Чавеса. Однако потенциальные ограничения в случае увеличения производства не нравятся Вашингтону. Избавление Венесуэлы от любых потенциальных квот поможет ей максимально нарастить добычу в долгосрочной перспективе, что будет способствовать снижению цен на нефть, пояснил один из собеседников Bloomberg.

Некогда Венесуэла была одним из ведущих членов ОПЕК. Но в июле ее добыча составила всего 1,16 млн баррелей в сутки – и это при том, что она стала расти в этом году благодаря изменению отношений с США, которые после захвата Мадуро в январе стали продавать венесуэльскую нефть на экспорт и помогать с восстановлением энергетического сектора.

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