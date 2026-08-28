Доллар в Беларуси подорожал до максимума за 365 дней

Доллар в Беларуси подорожал до максимума за 365 дней2
- 28.08.2026, 14:28
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Какие курсы установили на выходные.
В пятницу, 28 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар взлетел до максимума почти за 365 дней, а евро – за одиннадцать месяцев. Что касается российского рубля, он также подорожал. Узнали, какие курсы установили в стране на выходные.
Итоги торгов 28 августа выглядят так:
1 доллар – 3,0396 рубля (+0,18%, или +0,5 копейки);
1 евро – 3,5305 рубля (+0,07%, или +0,02 копейки);
100 российских рублей – 3,5623 рубля (+0,02%, или +0,06 копейки);
10 китайских юаней – 4,5321 рубля (-0,09%, или -0,3 копейки).