Доллар в Беларуси подорожал до максимума за 365 дней 2 28.08.2026, 14:28

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Какие курсы установили на выходные.

В пятницу, 28 августа, на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи (БВФБ) доллар взлетел до максимума почти за 365 дней, а евро – за одиннадцать месяцев. Что касается российского рубля, он также подорожал. Узнали, какие курсы установили в стране на выходные.

Итоги торгов 28 августа выглядят так:

1 доллар – 3,0396 рубля (+0,18%, или +0,5 копейки);

1 евро – 3,5305 рубля (+0,07%, или +0,02 копейки);

100 российских рублей – 3,5623 рубля (+0,02%, или +0,06 копейки);

10 китайских юаней – 4,5321 рубля (-0,09%, или -0,3 копейки).

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