Американские компании пожертвовали на политику рекордные $646 млн 2 28.08.2026, 13:58

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Средства выделены в рамках кампании по выборам в Палату представителей США.

По данным общественной организации Public Citizen, политические пожертвования американских корпораций в этом году достигли рекордных $646 млн. Средства выделены в рамках кампании по выборам в Палату представителей США, которые запланированы на 3 ноября и пройдут в рамках промежуточных выборов в Конгресс. Собранные сейчас средства на 40% превзошли предыдущий рекорд, установленный в ходе президентскими выборов 2024 года, когда корпорации пожертвовали политикам $461 млн.

Активнее всего средства сейчас жертвуют криптовалютные компании, онлайн-букмекеры и технологические компании. Корпорации из этих секторов внесли в общей сложности более половины от общей суммы — $344 млн.

На первом месте по объемам политических пожертвований криптовалютные компании — $206 млн, онлайн-букмекеры выделили $76 млн, а технологические корпорации — $62 млн.

Среди компаний из остальных секторов особенно выделяется корпорация Koch Inc, которая занимается нефтепереработкой и нефтехимией, производством удобрений, комплектующих для электронной и автомобильной промышленности, разработкой ПО, а также оказывает транспортные и логистические услуги. По подсчетам Public Citizen, в этом году Koch Inc, которая традиционно поддерживает Республиканскую партию, пожертвовала на политические нужды $20 млн.

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