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В Беларуси незаконно создают базу ДНК граждан

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  • 28.08.2026, 11:11
  • 5,822
В Беларуси незаконно создают базу ДНК граждан

Режим может использовать эти данные как угодно.

Комитет судебных экспертиз Беларуси выступил инициатором геномной регистрации граждан. Такие образцы ДНК, как утверждают правозащитники, белорусские силовики уже собирают, не дожидаясь изменений в законодательстве, передает «Радые Свабода».

Об инициативе регистрации ДНК граждан Беларуси сообщил председатель комитета судебных экспертиз Алексей Волков. По его словам, инициатива создания базы ДНК с данными граждан Беларуси пока разрабатывается, но уже находит поддержку в силовом блоке и государственных органах.

«Мы не говорим о том, что нужно взять и единоразово собрать образцы ДНК у всей страны. Во-первых, эта работа, на наш взгляд, должна занять определенный период: год, два, три, четыре — возможно, в зависимости от категорий. Какие-то категории будут первоочередными, а для других мы можем определить более поздний срок», — отметил Волков.

Как эта инициатива будет работать, когда примет форму закона и как будут собирать образцы ДНК, чиновник не пояснил. При этом Свободе стало известно, что непублично базу данных ДНК граждан страны в Беларуси создают уже как минимум несколько лет.

«Приехали в деревню и взяли слюну»

Редакция «Радые Свабода» располагает информацией как минимум о нескольких конкретных случаях, когда у родственников сотрудников негосударственных медиа, вынужденно работающих из-за границы Беларуси, силовики пытались взять образец ДНК. Первые такие случаи были в 2024 году.

Журналист белорусского независимого медиа в изгнании Николай (настоящее имя не называем по соображениям безопасности. — ред.) рассказал «Радые Свабода», что у его родителей брали анализ ДНК два года назад.

«Против меня инициировали политически мотивированное уголовное дело. Вызвали мать в следственный комитет. Через некоторое время после этого ее снова вызвали в СК для сдачи ДНК. Она тогда была за городом и сказала, что не может сама приехать. Тогда следователи СК приехали к ней в деревню и на месте взяли слюну. Сказали еще что-то вроде: «Если с вашим сыном что-то случится, так его легче будет опознать», — рассказал журналист.

Еще одна сотрудница негосударственного белорусского СМИ, продолжающая работу из-за границы, также рассказала Свободе о похожем случае.

«Родителей вызвали в Следственный комитет после возбужденного уголовного дела против меня. Следователи сказали родителям, что им нужен мой ДНК, но поскольку я живу за пределами Беларуси, они возьмут слюну у них. Когда родители спросили, могут ли они отказаться идти в Следственный комитет для сдачи ДНК, следователи ответили, что они все равно возьмут у них анализ», — рассказала журналистка. Как и предыдущий собеседник, она не хочет раскрывать свое настоящее имя по соображениям безопасности.

Данные ДНК прямо сейчас собирают не только у родственников независимых белорусских журналистов. Через эту процедуру проходят также осужденные по политическим делам. А в некоторых случаях и родственники политических беженцев, выехавших из Беларуси.

Об этом «Радыё Свабода» рассказал юрист, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

«Это довольно массовое явление: анализы ДНК собирают у политзаключенных, у родственников тех, кто уехал из Беларуси. Это делается вне правового регулирования. Такие сведения согласно закону относятся к личным, их запрещено собирать и распространять. Есть процедура сбора образцов в рамках конкретного уголовного дела, но она тоже не соблюдается. Сейчас мы видим массово, когда у людей обманом, или ложью, или с угрозами берут образцы ДНК для баз, которые по сути незаконны. За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы не знаем, как хранятся и как используются эти сведения. А принятие нового закона — попытка узаконить уже существующую практику», — утверждает юрист.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это своего рода особый штрихкод человека, уникальный отпечаток личности, который содержится в человеческих тканях и слизистых оболочках — в крови, волосах, коже, слюне и так далее. Обычно при сборе ДНК берут как раз образец слюны.

В европейских странах всеобщей обязанности сдавать образцы своей ДНК государственным органам нет. Например, в Великобритании в базу ДНК (NDNAD) собирают образцы у осужденных и арестованных за определенные категории преступлений. Есть похожая система в США (CODIS), но там тоже образцы ДНК собирают не у всех, а только у осужденных за тяжкие преступления и в отдельных штатах у арестованных определенной категории. Это помогает силовикам при раскрытии преступлений.

В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 203-1: «Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных». Наказание по ней — до трех лет лишения свободы, если речь не о должностном лице.

«ДНК-данные можно использовать как угодно»

По словам юриста БАЖ Олега Агеева, пока непонятно, зачем силовикам могут понадобиться ДНК-сведения журналистов в изгнании или политических активистов. Он обращает внимание, что если в государстве не работает закон, это особенно опасно.

«Когда нет правового регулирования, только они решают, как будут использовать эти сведения. В других странах есть такая практика, но там есть и правовое регулирование, есть ответственные органы. А в Беларуси силовики могут использовать это как угодно. Люди не смогут ни пожаловаться, ни защититься», — добавляет собеседник.

Информацию о том, что белорусские силовики собирают пробы ДНК у осужденных по политически мотивированным уголовным делам и административно осужденных за участие в протестах 2020 года, в разговоре с «Радыё Свабода» подтверждает и юрист правозащитного центра «Весна» Светлана Головнева.

«К нам обращаются люди и спрашивают, могут ли они отказаться от сдачи ДНК. Чаще всего обращаются либо бывшие политзаключенные, либо те, против кого возбудили административные процессы по политическим делам. В Беларуси пока люди не обязаны сдавать эти образцы ДНК, это делается только с согласия человека. Такая геномная регистрация — это больший контроль над обществом. Обычно в правовых обществах определяют группы граждан, которые обязаны сдавать свои образцы ДНК. Если тотально обязать всех сдавать такие ДНК-образцы, то это вторжение в частную жизнь. К тому же это еще и дорого, эти сведения нужно где-то хранить», — говорит юрист.

Если закон о создании общей базы ДНК граждан Беларуси примут, он станет своеобразным продолжением истории с 2004 года. Тогда в стране начал действовать закон «О дактилоскопической регистрации». Его несколько раз меняли, и в итоге обязали сдавать отпечатки пальцев почти всех взрослых лиц мужского пола, имеющих белорусское гражданство.

Волна обязательной сдачи отпечатков пальцев началась в Беларуси в 2008 году, после взрыва на праздновании 3 июля в Минске. Этой весной сдавать отпечатки пальцев в Беларуси обязали иностранцев, обращающихся за временным разрешением на проживание либо подлежащих дактилоскопии в интересах государственной безопасности. То же самое теперь касается и белорусов мужского пола в возрасте от 14 до 75 лет, постоянно проживающих за границей.

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