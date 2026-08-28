В Беларуси незаконно создают базу ДНК граждан 18 28.08.2026, 11:11

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Режим может использовать эти данные как угодно.

Комитет судебных экспертиз Беларуси выступил инициатором геномной регистрации граждан. Такие образцы ДНК, как утверждают правозащитники, белорусские силовики уже собирают, не дожидаясь изменений в законодательстве, передает «Радые Свабода».

Об инициативе регистрации ДНК граждан Беларуси сообщил председатель комитета судебных экспертиз Алексей Волков. По его словам, инициатива создания базы ДНК с данными граждан Беларуси пока разрабатывается, но уже находит поддержку в силовом блоке и государственных органах.

«Мы не говорим о том, что нужно взять и единоразово собрать образцы ДНК у всей страны. Во-первых, эта работа, на наш взгляд, должна занять определенный период: год, два, три, четыре — возможно, в зависимости от категорий. Какие-то категории будут первоочередными, а для других мы можем определить более поздний срок», — отметил Волков.

Как эта инициатива будет работать, когда примет форму закона и как будут собирать образцы ДНК, чиновник не пояснил. При этом Свободе стало известно, что непублично базу данных ДНК граждан страны в Беларуси создают уже как минимум несколько лет.

«Приехали в деревню и взяли слюну»

Редакция «Радые Свабода» располагает информацией как минимум о нескольких конкретных случаях, когда у родственников сотрудников негосударственных медиа, вынужденно работающих из-за границы Беларуси, силовики пытались взять образец ДНК. Первые такие случаи были в 2024 году.

Журналист белорусского независимого медиа в изгнании Николай (настоящее имя не называем по соображениям безопасности. — ред.) рассказал «Радые Свабода», что у его родителей брали анализ ДНК два года назад.

«Против меня инициировали политически мотивированное уголовное дело. Вызвали мать в следственный комитет. Через некоторое время после этого ее снова вызвали в СК для сдачи ДНК. Она тогда была за городом и сказала, что не может сама приехать. Тогда следователи СК приехали к ней в деревню и на месте взяли слюну. Сказали еще что-то вроде: «Если с вашим сыном что-то случится, так его легче будет опознать», — рассказал журналист.

Еще одна сотрудница негосударственного белорусского СМИ, продолжающая работу из-за границы, также рассказала Свободе о похожем случае.

«Родителей вызвали в Следственный комитет после возбужденного уголовного дела против меня. Следователи сказали родителям, что им нужен мой ДНК, но поскольку я живу за пределами Беларуси, они возьмут слюну у них. Когда родители спросили, могут ли они отказаться идти в Следственный комитет для сдачи ДНК, следователи ответили, что они все равно возьмут у них анализ», — рассказала журналистка. Как и предыдущий собеседник, она не хочет раскрывать свое настоящее имя по соображениям безопасности.

Данные ДНК прямо сейчас собирают не только у родственников независимых белорусских журналистов. Через эту процедуру проходят также осужденные по политическим делам. А в некоторых случаях и родственники политических беженцев, выехавших из Беларуси.

Об этом «Радыё Свабода» рассказал юрист, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.

«Это довольно массовое явление: анализы ДНК собирают у политзаключенных, у родственников тех, кто уехал из Беларуси. Это делается вне правового регулирования. Такие сведения согласно закону относятся к личным, их запрещено собирать и распространять. Есть процедура сбора образцов в рамках конкретного уголовного дела, но она тоже не соблюдается. Сейчас мы видим массово, когда у людей обманом, или ложью, или с угрозами берут образцы ДНК для баз, которые по сути незаконны. За это предусмотрена уголовная ответственность. Мы не знаем, как хранятся и как используются эти сведения. А принятие нового закона — попытка узаконить уже существующую практику», — утверждает юрист.

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) — это своего рода особый штрихкод человека, уникальный отпечаток личности, который содержится в человеческих тканях и слизистых оболочках — в крови, волосах, коже, слюне и так далее. Обычно при сборе ДНК берут как раз образец слюны.

В европейских странах всеобщей обязанности сдавать образцы своей ДНК государственным органам нет. Например, в Великобритании в базу ДНК (NDNAD) собирают образцы у осужденных и арестованных за определенные категории преступлений. Есть похожая система в США (CODIS), но там тоже образцы ДНК собирают не у всех, а только у осужденных за тяжкие преступления и в отдельных штатах у арестованных определенной категории. Это помогает силовикам при раскрытии преступлений.

В Уголовном кодексе Беларуси есть статья 203-1: «Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных». Наказание по ней — до трех лет лишения свободы, если речь не о должностном лице.

«ДНК-данные можно использовать как угодно»

По словам юриста БАЖ Олега Агеева, пока непонятно, зачем силовикам могут понадобиться ДНК-сведения журналистов в изгнании или политических активистов. Он обращает внимание, что если в государстве не работает закон, это особенно опасно.

«Когда нет правового регулирования, только они решают, как будут использовать эти сведения. В других странах есть такая практика, но там есть и правовое регулирование, есть ответственные органы. А в Беларуси силовики могут использовать это как угодно. Люди не смогут ни пожаловаться, ни защититься», — добавляет собеседник.

Информацию о том, что белорусские силовики собирают пробы ДНК у осужденных по политически мотивированным уголовным делам и административно осужденных за участие в протестах 2020 года, в разговоре с «Радыё Свабода» подтверждает и юрист правозащитного центра «Весна» Светлана Головнева.

«К нам обращаются люди и спрашивают, могут ли они отказаться от сдачи ДНК. Чаще всего обращаются либо бывшие политзаключенные, либо те, против кого возбудили административные процессы по политическим делам. В Беларуси пока люди не обязаны сдавать эти образцы ДНК, это делается только с согласия человека. Такая геномная регистрация — это больший контроль над обществом. Обычно в правовых обществах определяют группы граждан, которые обязаны сдавать свои образцы ДНК. Если тотально обязать всех сдавать такие ДНК-образцы, то это вторжение в частную жизнь. К тому же это еще и дорого, эти сведения нужно где-то хранить», — говорит юрист.

Если закон о создании общей базы ДНК граждан Беларуси примут, он станет своеобразным продолжением истории с 2004 года. Тогда в стране начал действовать закон «О дактилоскопической регистрации». Его несколько раз меняли, и в итоге обязали сдавать отпечатки пальцев почти всех взрослых лиц мужского пола, имеющих белорусское гражданство.

Волна обязательной сдачи отпечатков пальцев началась в Беларуси в 2008 году, после взрыва на праздновании 3 июля в Минске. Этой весной сдавать отпечатки пальцев в Беларуси обязали иностранцев, обращающихся за временным разрешением на проживание либо подлежащих дактилоскопии в интересах государственной безопасности. То же самое теперь касается и белорусов мужского пола в возрасте от 14 до 75 лет, постоянно проживающих за границей.

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