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Президент Казахстана отправил правительство в отставку

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  • 28.08.2026, 11:09
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Президент Казахстана отправил правительство в отставку
Касым-Жомарт Токаев

23 августа в стране впервые прошли выборы в однопалатный парламент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Правительство Казахстана сложило полномочия перед вновь избранным парламентом в соответствии с новой конституцией страны. Уточняется, что члены кабмина будут исполнять обязанности до утверждения его нового состава.

1 июля в Казахстане вступила в силу новая конституция, которая была принята по итогам республиканского референдума. Основное изменение — переход от двухпалатного парламента к однопалатному курултаю.

На текущей неделе в стране состоялись первые выборы в курултай. Как заявили в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Казахстана, пропрезидентская партия «Адилет» набрала 71,17% голосов, обеспечив себе конституционное большинство в курултае и статус правящей партии. Политическое объединение по итогам выборов получило 110 из 145 мест в однопалатном парламенте. Еще 10 мандатов получила партия «Ауыл», девять мандатов — Respublica, по восемь мандатов — Общенациональная социал-демократическая партия и «Ак жол».

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