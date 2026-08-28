ISW: Путин может напасть на НАТО раньше, чем прогнозирует разведка 5 28.08.2026, 10:53

5,874

При этом РФ вряд ли удастся осуществить полномасштабное вторжение.

Визит главы ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву свидетельствует о том, что РФ может готовить нападение на НАТО в ближайшей перспективе. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Они отмечают, что вряд ли РФ удастся осуществить полномасштабное вторжение в страну НАТО. Хотя разведка США и считает нападение России на альянс вопросом «нескольких следующих лет», однако способ поездки Ретклиффа свидетельствует об обеспокоенности в отношении более коротких сроков. Ведь подобные визиты обычно преследуют цель обсуждения деликатных вопросов первостепенной важности.

Аналитики отмечают, что этот визит отличается от того, который совершил бывший глава ЦРУ Уильям Бернс, пытаясь отговорить Кремль от нападения на Украину. Поскольку тогда РФ уже активно наращивала количество войск на границе с Украиной. Сейчас же нет никаких доказательств того, что Россия предпринимает что-то подобное в приграничной зоне со странами Балтии.

Впрочем, по мнению экспертов, РФ может прибегнуть к воздушным ударам по странам Балтии или осуществить ограниченное наземное вторжение с небольшими силами. Для подобных операций России не обязательно собирать большой контингент, как это было в 2021 году. Однако пока неизвестно, одобрил ли уже Путин проведение такой операции.

В настоящее время, отмечают аналитики, РФ всячески отвергает возможное нападение на страны НАТО. Однако эти заявления могут быть частью когнитивной войны со стороны россиян, а не выражением фактической позиции Кремля. Москва, в частности, активно отрицала свои планы по нападению на Украину в конце 2021 и в начале 2022 годов.

По мнению экспертов, Кремль может намеренно создавать неоднозначность относительно своего намерения начать какое-либо нападение на НАТО. Поскольку это позволяет им посеять страх и парализовать возможности альянса принимать решения о самообороне. Кроме того, это влияет и на продолжение поставок вооружения в Украину.

Аналитики отмечают, что НАТО до сих пор не может прийти к согласию относительно реакции на возможное нападение РФ. И Кремль, скорее всего, может этим воспользоваться, выбрав стратегию, которая, по его мнению, минимизирует реакцию Альянса. Если это произойдет, Путину удастся достичь одной из ключевых стратегических целей - подорвать доверие к НАТО.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com