Москва урезает расходы на фоне нехватки денег в казне 5 28.08.2026, 11:19

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Дефицит российского бюджета уже достиг 6,5 трлн рублей.

Российские власти были вынуждены резко сократить государственные расходы после того, как весной федеральное казначейство столкнулось с нехваткой ликвидных средств, пишет Bloomberg (перевод — сайт Charter97.org).

В апреле остаток на едином счете российского правительства впервые стал отрицательным и достиг минус 5,5 трлн рублей. Министр финансов Антон Силуанов предупредил премьер-министра Михаила Мишустина, что денег может не хватить для своевременного исполнения обязательств.

В ответ власти ввели жесткий режим экономии. Финансирование неприоритетных государственных программ сократили примерно на 35%, а ведомствам поручили подготовиться к сокращению штата на 15% и отложить несрочные расходы.

При этом ключевые статьи бюджета затронуты не были. В первую очередь Москва продолжает финансировать войну против Украины, выплачивать зарплаты государственным служащим и военнослужащим, выполнять социальные обязательства, поддерживать регионы и обслуживать государственный долг.

Дефицит российского бюджета уже достиг 6,5 трлн рублей, или 2,8% ВВП, тогда как первоначально власти рассчитывали удержать его на уровне 1,6%. По внутренним оценкам, к концу года ситуация существенно не улучшится, а в 2027 году дефицит может вырасти до 3,2–3,8% ВВП.

«Кризис ликвидности выявил нарастающие издержки войны», — пишет Bloomberg.

Чтобы компенсировать нехватку средств, российское правительство наращивает внутренние заимствования и упростило процедуру увеличения расходов. В то же время меры экономии позволили избежать еще более резкого роста дефицита: в апреле его размер оценивали в 9 трлн рублей.

Несмотря на финансовое давление, российские власти считают, что денег на продолжение войны хватит еще на несколько лет. Однако растущий дефицит и необходимость постоянного поиска новых источников финансирования свидетельствуют о том, что нагрузка на бюджет продолжает увеличиваться.

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