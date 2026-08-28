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Российский самолет подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

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  • 28.08.2026, 10:34
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Российский самолет подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом

На борту находились 99 пассажиров.

Superjet с 99 пассажирами подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом в связи с подозрением на пожар в багажном отсеке. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации SHOT, борт авиакомпании «Азимут» летел из Санкт-Петербурга в Тбилиси.

«На высоте около 10,5 тыс. метров в кабине сработала сигнализация «пожар в багажном отсеке». Пилоты подали международный голосовой сигнал бедствия Mayday. Параллельно они включили систему пожаротушения», — говорится в публикации.

В результате экипаж посадил самолет в аэропорту Нижнего Новгорода. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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