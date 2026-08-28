На фестиваль в Минске приедут зарубежные звезды 90-х 23 28.08.2026, 10:30

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Их хиты вы точно знаете.

19 сентября на стадионе «Динамо» пройдет фестиваль евродэнса «Прайм Эра». На одной сцене соберутся артисты, чьи хиты в 1990-е и 2000-е звучали на дискотеках, по радио и музыкальных телеканалах — да и, в общем-то, не теряют актуальности до сих пор. Даже если вы не знаете многих из них по именам, уверены, что песни напоете с первых же нот, пишет «Онлайнер».

Morandi

Румынская группа, которая в конце 2000-х превратила Angels в один из главных радиохитов своего времени. Песня добралась до первых мест в чартах многих европейских стран, а следом широкую популярность получили композиции Save Me, Colors и Rock the Boat. В последнее время коллектив снова завирусился в рилсах — все в шоке от того, как круто выглядит в свои 43 года вокалист Андрей Ропча.

The Original SNAP! (Turbo B)

Проект представит рэпер Turbo B, голос которого звучал в классических хитах The Power и Rhythm Is a Dancer. SNAP! был одним из самых успешных танцевальных проектов 1990-х, а Rhythm Is a Dancer до сих пор остается обязательным номером для любого плейлиста с музыкой той эпохи.

Mr. President aka LayZee

LayZee был участником немецкого проекта Mr. President, прославившегося международным хитом Coco Jamboo. Песня стала одним из главных символов лета 1996 года и попала в чарты десятков стран. Также группа известна по композициям I Give You My Heart и Jojo Action.

2 Unlimited (Анита Дот)

Нидерландская певица Анита Дот, одна из оригинальных участниц 2 Unlimited, известна по таким евродэнс-хитам, как No Limit, Get Ready for This, Twilight Zone и Tribal Dance. No Limit в 1990-е возглавлял чарты во многих странах и стал визитной карточкой проекта.

Cappella (Келли О.)

Келли О. — оригинальная вокалистка итальянского проекта Cappella. Группа стала одним из заметных имен европейской танцевальной сцены благодаря хитам U Got 2 Let the Music, Move on Baby и U Got 2 Know.

Bellini

Поп-трио из Германии, названное в честь бразильского футболиста и известное прежде всего по песне Samba de Janeiro. В 1997 году зажигательный футбольно-карнавальный мотив звучал буквально повсюду, а сама композиция стала одним из главных танцевальных хитов эпохи.

Milli Vanilli (Рэй Хортон)

Американский певец Рэй Хортон связан с Milli Vanilli как один из вокалистов, исполнивших песни проекта в студии. Среди самых известных композиций группы — Girl You Know It’s True, Baby Don’t Forget My Number и Blame It on the Rain.

Down Low

Немецкий проект, смешивавший рэп и евродэнс. Наиболее известен благодаря песне Johnny B, ставшей одним из главных хитов группы в конце 1990-х. Также проект выпускал популярные композиции Once Upon a Time и Moonlight.

La Bouche (Наташа Райт)

Певица Наташа Райт выступает с проектом La Bouche, имя которого навсегда связано с танцевальным хитом Be My Lover. В 1990-е песня покорила европейские и американские чарты, а вслед за ней популярность получила композиция Sweet Dreams.

Организаторы фестиваля подчеркивают, что в Минск приедут настоящие участники известных проектов, которые пели и записывали те самые хиты: никаких кавер-групп, обновленных составов под знакомыми названиями или диджеев, которые 30 лет назад свели для звезды одну песню.

Шоу стартует в 18:00 и продлится около шести часов.

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