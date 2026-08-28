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Ради чего?

2
  • Андрей Коваленко
  • 28.08.2026, 10:23
  • 4,586
Ради чего?
Андрей Коваленко

Россиянам стоит сесть на кухне и подумать.

Россиянам стоит сесть на кухне и подумать: ради чего?

Ответов нет.

Сейчас вся война продолжается только из-за закомплексованности Путина, которому безразлична экономика, которая горит. Триллионы потерь, и эти триллионы уже напрямую коснулись не только элит, но и предпринимателей. Wildberries сгорел, дальше сгорит Ozon. Куча товаров, которые предприниматели покупали в кредит.

Военные расходы, закрытые статьи, НПЗ, ремонты, поиск денег на войну, а могло бы быть иначе.

Россиянам трудно признать, что это они виноваты. Что это они сами выбрали этого больного, закомплексованного Путина, который начал противостояние с Западом лишь из-за комплекса неполноценности и эго после отказа во вступлении в НАТО.

Россияне не знают этого факта, но Путин очень хотел вступить в НАТО в начале президентства, однако ему сказали, что Россия должна соответствовать требованиям и проводить реформы.

После этого его комплексы взяли верх, и он вернулся к идеям Варшавского договора.

Андрей Коваленко, «Телеграм»

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