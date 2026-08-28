Ради чего?2
- Андрей Коваленко
- 28.08.2026, 10:23
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Россиянам стоит сесть на кухне и подумать.
Россиянам стоит сесть на кухне и подумать: ради чего?
Ответов нет.
Сейчас вся война продолжается только из-за закомплексованности Путина, которому безразлична экономика, которая горит. Триллионы потерь, и эти триллионы уже напрямую коснулись не только элит, но и предпринимателей. Wildberries сгорел, дальше сгорит Ozon. Куча товаров, которые предприниматели покупали в кредит.
Военные расходы, закрытые статьи, НПЗ, ремонты, поиск денег на войну, а могло бы быть иначе.
Россиянам трудно признать, что это они виноваты. Что это они сами выбрали этого больного, закомплексованного Путина, который начал противостояние с Западом лишь из-за комплекса неполноценности и эго после отказа во вступлении в НАТО.
Россияне не знают этого факта, но Путин очень хотел вступить в НАТО в начале президентства, однако ему сказали, что Россия должна соответствовать требованиям и проводить реформы.
После этого его комплексы взяли верх, и он вернулся к идеям Варшавского договора.
Андрей Коваленко, «Телеграм»