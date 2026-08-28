закрыть
1 сентября 2026, вторник, 4:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В последние выходные лета в Беларуси будет тепло

  • 28.08.2026, 10:09
В последние выходные лета в Беларуси будет тепло

Преимущественно без осадков.

Белорусам рассказали о преимущественно комфортной погоде в последние выходные лета - 29-30 августа.

В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачно и без осадков. Максимальная температура днем от +19 до +24.

В субботу, 29 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только по западной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами - грозы, а еще сильный ветер. Ночью ожидается от +5 до +12, по западу - до +15. Днем прогнозируют от +21 до +28.

В воскресенье, 30 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер в эти часы будет порывистый. Ночью прогнозируют от +9 до +16, а днем - от +20 до +27.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину нужны санитары
Путину нужны санитары Леонид Невзлин
Последняя спичка Соши Гофштейн
Последняя спичка Соши Гофштейн Ирина Халип
Россия входит в пике
Россия входит в пике Юрий Федоренко
Блеф Путина
Блеф Путина Виктор Таран