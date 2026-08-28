В последние выходные лета в Беларуси будет тепло
- 28.08.2026, 10:09
Преимущественно без осадков.
Белорусам рассказали о преимущественно комфортной погоде в последние выходные лета - 29-30 августа.
В пятницу, 28 августа, ожидается малооблачно и без осадков. Максимальная температура днем от +19 до +24.
В субботу, 29 августа, будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только по западной половине Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами - грозы, а еще сильный ветер. Ночью ожидается от +5 до +12, по западу - до +15. Днем прогнозируют от +21 до +28.
В воскресенье, 30 августа, будет облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, а днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ветер в эти часы будет порывистый. Ночью прогнозируют от +9 до +16, а днем - от +20 до +27.