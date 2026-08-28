«Это происходит впервые в истории» 7 28.08.2026, 22:55

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Фото: Getty Images

Зеленский обещает России мощное экономическое давление.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что движение судов через российский порт Новороссийск фактически остановилось. Об этом он сообщил в вечернем обращении по итогам заседания ставки Верховного главнокомандующего 28 августа. Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

По словам Зеленского, ограничения работы порта уже отражаются на российском экспорте. Президент также заявил, что экономические последствия для России будут усиливаться, если Москва не изменит позицию по вопросу завершения войны.

«Россия впервые в истории импортирует бензин, тратит средства бюджета фактически на поддержку нефтяных компаний. И будет таких потерь еще больше у них, если Россия не хочет говорить нормально об окончании этой войны. Были также доклады наших военных по Новороссийску: уже достигается наш результат, что ни одно судно в их Новороссийск не заходит и из порта не выходит. И каждые такие сутки без движения в Новороссийске – это вклад в снижение российского военного потенциала. Обязательно найдем способы заблокировать и другие их порты. И мы не начинали эту войну, и вполне справедливо мы отвечаем на российские действия», – отметил Зеленский.

Глава украинского государства также сослался на данные начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Олега Иващенко. Согласно информации, которую приводит Зеленский, внутренние российские документы свидетельствуют о сокращении отдельных направлений экспорта на 80% только за август.

Украина наносит удары по Новороссийску на фоне продолжающихся российских атак на украинскую портовую инфраструктуру.

В ночь на 12 августа украинские силы провели масштабную комбинированную атаку на российскую военно-морскую базу в Новороссийске. По данным Генштаба ВСУ, в результате были повреждены четыре российских корабля, среди которых фрегаты «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен».

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