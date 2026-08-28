Виталий Портников: Толстой проговорился первым 12 28.08.2026, 23:45

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До сегодняшнего дня в Москве боялись это признать.

Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой стал первым высокопоставленным российским чиновником, который в эфире местного телевидения открыто призвал к ударам по мирному населению Украины. Его заявления проанализировал в своем видео на YouTube украинский журналист Виталий Портников:

— До сих пор и президент России Владимир Путин, и другие российские высокопоставленные чиновники, а также представители внешнеполитического ведомства РФ постоянно отрицали, что российские удары по украинским городам направлены на запугивание мирного населения. Они утверждали, что атаки осуществляются исключительно по объектам военно-промышленного комплекса Украины, а также по инфраструктуре, используемой в интересах украинской армии.

Толстой первым проговорился. Он сказал то, что в Москве и так прекрасно понимают, но до сегодняшнего дня боялись признать.

Удары российской армии по территории Украины направлены прежде всего на запугивание и деморализацию мирного населения, на провоцирование выступлений против украинской власти с призывами к капитуляции Украины на любых условиях, которые будут выдвинуты Российской Федерацией.

При этом Петр Толстой отверг и идею о том, что в Украине есть граждане, поддерживающие российскую агрессию. Он заявил, что на территории, которую бомбит российская армия, нет невиновных.

Если придерживаться строгих формулировок, заместитель председателя Государственной думы РФ фактически признался в военных преступлениях собственной страны и призвал продолжать их. В духе гитлеровского подхода к войне Толстой призывает стрелять по женщинам и детям, считая, что и они виноваты в сопротивлении украинской оккупации.

Виталий Портников считает, что это в определенной степени подтверждает тезис, который Владимир Путин выдвинул еще до начала полномасштабной войны против Украины:

— Тогда российский президент утверждал, что в случае ввода российской армии на украинскую территорию впереди российских солдат встанут украинские женщины и дети.

Тогда хотя бы российское внешнеполитическое ведомство объясняло эти людоедские заявления Путина тем, что сами граждане Украины якобы будут встречать российских солдат с цветами и идти перед их оккупационными колоннами.

Теперь же никаких иллюзий у российского руководства больше нет. Там прекрасно понимают, что никто в Украине не собирается встречать российскую армию с цветами. Они хотят уничтожить и запугать мирное население. Они хотят заставить украинцев поверить, что другого выбора, кроме безоговорочной капитуляции перед Россией и освобождения собственной территории для так называемых победителей, не существует.

И вполне закономерно, что первым с этим тезисом выступил именно Петр Толстой. Не потому, что нынешний заместитель председателя Государственной думы РФ и неудачливый журналист является лидером избирательного списка партии «Единая Россия» и должен доказывать свою нужность руководству. Есть и другая причина.

Чтобы открыто говорить о военных преступлениях и призывать к ним, нужно быть откровенным циником. А с цинизмом у Петра Толстого все в порядке.

Поскольку я учился вместе с ним, а затем неоднократно пересекался с ним во время рабочих поездок, я хорошо представляю уровень презрения прямого потомка графа Льва Николаевича Толстого к российскому народу и собственной стране.

Это презрение, которое проявлял Петр Толстой, когда работал на французском языке в информационном агентстве France Presse, никогда особенно и не скрывалось. Всегда было отчетливое ощущение, что граф считает себя представителем настоящей российской элиты, а всех окружающих — полуграмотным быдлом, которое необходимо использовать в собственных интересах.

Впрочем, об отношении собственной семьи — возможно, даже ее еще не рожденных членов — достаточно хорошо рассказал сам Лев Николаевич Толстой. Повторяться я не буду и конкурировать с ним в оценке семейных настроений тоже не стану. Отмечу лишь, что эти настроения получили блестящее подтверждение уже в XXI веке.

Может возникнуть вопрос: а зачем, собственно, чекистам Петр Толстой, если они, конечно, прекрасно знают, что он на самом деле о них думает? Каково его отношение к Путину, Володину и всей этой компании выходцев с самых низов общества — у потомка великого писателя и дворянина?

Но мне кажется, что и здесь все совершенно очевидно.

Если ты являешься выходцем из оплеванного петербургского подъезда, то, разумеется, тебе особенно приятно, когда целый граф чистит тебе сапоги — причем классически, языком. И, разумеется, такого графа ты всегда будешь держать при себе для услуг, как Сталин держал при себе другого «красного графа» — Алексея Николаевича Толстого.

Поэтому, когда ты считаешь себя графом на службе у быдла и вынужден доказывать этому быдлу свою преданность, ты первым начинаешь рассказывать о военных преступлениях своих хозяев-кураторов и о том, что у них на уме. Ты делаешь это громко, будучи уверенным, что подобные заявления никто не осудит, а наоборот — они принесут тебе дополнительные очки в российском чиновничьем табеле о рангах.

Если ты делаешь свой моральный выбор в пользу зла, то рано или поздно начинаешь говорить о необходимости убивать женщин и детей, утверждать, что в жилом доме, который бомбила твоя бандитская армия, нет невиновных, и объяснять любой геноцид национальными интересами российского государства и российского народа.

Поэтому выбор Петра Толстого на роль человека, который наконец публично озвучил от имени российской власти ее преступные намерения, — вовсе не случайность.

Это закономерный результат цинизма, который теперь возведен в ранг карьерной конкуренции.

И таких «честных» военных преступников, которые с экранов призывают убивать, насиловать и грабить, в российской политике, разумеется, будет становиться все больше по мере расширения российского агрессивного потенциала и увеличения числа войн, которые ведет Российская Федерация.

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