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Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в последние выходные лета

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  • 28.08.2026, 23:15
  • 1,318
Синоптики рассказали, какая погода ждет белорусов в последние выходные лета

Будет тепло, но ветрено.

В субботу, 29 августа, в западных районах Беларуси ожидается ухудшение погоды. Белгидромет объявил на этот день желтый уровень опасности из-за гроз и усиления ветра.

По прогнозу синоптиков, днем 29 августа на западе страны местами пройдут грозы, а порывы ветра могут достигать 15–18 м/с.

В целом последние выходные лета обещают быть неустойчивыми. В субботу кратковременные дожди прогнозируются преимущественно в западной половине Беларуси, в некоторых районах возможны грозы.

Ночью температура воздуха составит +5…+12 °С, а на западе страны будет теплее — до +15 °С. Днем воздух прогреется до +21…+28 °С.

В воскресенье, 30 августа, кратковременные дожди ночью и утром ожидаются на большей части территории страны, днем осадки пройдут лишь местами. В отдельных районах также возможны грозы и порывистый ветер.

Ночная температура составит +9…+16 °С, дневная — +20…+27 °С.

Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, при этом температура воздуха будет находиться в пределах +20…+30 °С.

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