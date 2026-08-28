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Пропавшая в Непале белоруска вышла на связь

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  • 28.08.2026, 21:48
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Пропавшая в Непале белоруска вышла на связь
Фото: TASS

Остальные участники ее группы также находятся в безопасности.

Белоруска Ирина, которую ранее считали пропавшей после стихийного бедствия в Непале, нашлась. Девушка сама сообщила о себе в социальных сетях спустя несколько часов после заявления белорусского МИД.

Ирина опубликовала пост в Instagram и рассказала, что с ней все хорошо. По ее словам, остальные участники ее группы также находятся в безопасности.

«Я сейчас очень высоко в Дарчене!» — написала белоруска.

Девушка поблагодарила всех, кто переживал за нее и присылал слова поддержки. При этом она попросила родственников и близких пока не обсуждать ситуацию с ее родителями и ребенком.

Ирина предупредила, что в ближайшие несколько дней не сможет выходить на связь.

«Ближайшие минимум 3 дня не на связи! Благодарю за понимание», — сообщила она.

К публикации белоруска добавила несколько фотографий. На снимках она улыбается во время привала в горах.

Что произошло в Непале

Сильное наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. Предположительно, причиной стихийного бедствия мог стать сход снежно-каменной лавины в районе границы Непала и Китая.

Потоки воды и грязи повредили десятки зданий, мостов, рынков, электростанций и других объектов инфраструктуры. Всемирный банк сообщил о выделении $163 млн в качестве помощи пострадавшим.

Стихия привела к многочисленным жертвам. По состоянию на утро 28 августа сообщалось о 469 погибших. Около 2 тысяч человек числятся пропавшими без вести, среди них — 517 иностранных туристов из Индии, США, Украины, Малайзии, Канады и других стран.

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