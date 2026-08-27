Среди пропавших без вести в Непале есть белоруска 27.08.2026, 17:38

В стране — масштабное наводнение.

Гражданка Беларуси числится среди туристов, пропавших без вести в Непале. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел со ссылкой на посольство Беларуси в Индии, пишет БелТА.

«В посольство Беларуси в Индии поступила информация о том, что среди пропавшей группы туристов числится гражданка Беларуси», — сообщили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время обстоятельства и детали уточняются.

В эту среду на границе Непала и китайского Тибета река Бхотекоши вышла из берегов, разрушив несколько деревень, а также дороги и гидроэлектростанции. Местные власти сообщают о «ледяной и каменной лавине», спровоцированной землетрясением. Лавина, в свою очередь, вызвала масштабное наводнение. По данным полиции Непала, погибли 353 человека, больше 1000 числятся пропавшими, среди них как минимум 700 иностранцев.

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