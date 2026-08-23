Джон Коул может помочь освободить и российских политзаключенных 23.08.2026, 12:51

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ДЖОН КОУЛ

ФОТО: REUTERS

К нему обратился Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов.

Спецпредставитель президента США по Беларуси Джон Коул признался в интервью The New York Times, что к нему обратился российский лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов с просьбой содействовать обмену гражданскими заключенными между Россией и Украиной. Американский политик отметил, что планирует использовать свои связи, чтобы помочь и российским политическим заключенным.

Однако Коул заявил, что прежде он хочет освободить остальных белорусских политических заключенных. Коул заявил, что ожидает скорого крупного обмена.

Между тем Джон Коул сообщил изданию, что с начала американо-белорусских переговоров удалось освободить более 500 политзаключенных.

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