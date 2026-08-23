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«Счет для России пошел на месяцы»

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  • 23.08.2026, 12:44
  • 17,068
«Счет для России пошел на месяцы»
Владимир Огрызко

Украина запустила эффект домино.

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что ситуация для Путина — катастрофическая. Такое мнение он высказал в интервью «Главреду»:

— Если Украина продолжит то, что делает сейчас, то у России нет лет. Она не сможет войти в 2027 год хотя бы с каким-то бюджетом. В России расходы и доходы уже не уравновешиваются, и она не может функционировать по старым схемам. Разве что там нарисуют какие-то цифры, что в России никогда не было проблемой. Но это вовсе не означает, что таким образом можно управлять экономикой — у нее есть свои объективные законы, и она не подчиняется Путину.

Поэтому у России нет лет — у неё месяцы. Единственное, что может спасти Россию на какой-то период, – это немедленное прекращение войны на любых условиях.

В мире растет понимание того, что Россия осталась последней «тюрьмой народов». А после этой войны люди, имеющие национальные или региональные интересы, задумаются о другой форме организации. Если путинский режим быстро рухнет, то любой другой режим не сможет повторить то, что происходит сейчас. И тогда у субъектов РФ появятся возможности думать о своей судьбе и своём будущем.

Достаточно даже одной республике объявить о выходе из состава РФ, чтобы эффект домино обрушился на Россию в течение нескольких недель.

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