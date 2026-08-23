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В Минске отключат воду

  • 23.08.2026, 9:53
  • 2,606
В Минске отключат воду

Появился список адресов.

В одном из районов столицы пропадет горячая вода, сообщили в местной администрации. На этой территории будут устанавливать временную тепловую сеть для строительного объекта.

Ограничения продлятся несколько дней.

Тепловую сеть будут устанавливать на строительстве многофункционального комплекса в Минске в границах ул. Филимонова – пр. Независимости – ул. Макаенка.

Поэтому в домах Первомайского района может не быть горячей воды с 09:00 24 августа до 15:00 26 августа.

Ограничения коснутся следующих домов:

пер. Макаенка, 4

ул. Острошицкая, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 5, 11, 13, 15, 17/1, 21, 23

ул. Подгорная, 67

ул. Гинтовта, 5а, 5б, 5в (общежития)

пр. Независимости, 98/5, 134/1, 181, 183, 185, 191а, 191б, 191ж, 191и

ул. Петра Мстиславца, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24

ул. Кирилла Туровского, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26

ул. Франциска Скорины, 5, 7

ул. Навуковая, 2, 4, 6, 8, 10

ул. Копиевича, 3, 5, 7

ул. Огинского, 4, 6

ул. Академика Высоцкого, 1, 3, 7, 9

ул. Шугаева, 17

ул. Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 11/2, 13, 14, 15, 18, 20, 22, 32, 32а, 34, 36/1, 36 /2, 38, 40, 40а, 44, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70

ул. Ложинская, 5, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20

ул. Гинтовта, 4, 6, 8, 10, 18, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40, 44, 48

ул. Шафаранянская, 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8, 14

пр-д Университетский, 5, 7

ул. Уручская, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17.

После водоснабжение оперативно восстановят.

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