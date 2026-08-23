Что произойдет с организмом, если ходить всего 10 минут каждый день 1 23.08.2026, 10:13

3,450

Положительные изменения могут затрагивать и эмоциональное состояние.

Даже короткая ежедневная прогулка способна приносить пользу здоровью, особенно людям, которые большую часть дня проводят сидя. Для этого необязательно проходить несколько километров — значение могут иметь даже 10 минут активной ходьбы, пишет «Курсор».

Наибольшую пользу может приносить достаточно быстрый темп, при котором увеличивается частота сердечных сокращений и дыхания, однако нагрузка остается комфортной.

Регулярные прогулки прежде всего помогают компенсировать недостаток движения. Во время ходьбы активизируется кровообращение, работают мышцы ног, а продолжительные периоды сидения прерываются физической активностью.

Положительные изменения могут затрагивать и эмоциональное состояние. Прогулка, особенно на свежем воздухе, помогает переключить внимание и снизить напряжение. Регулярную физическую активность также связывают с улучшением настроения и общего самочувствия.

Ходьба полезна и для работы мозга. Физическая активность способствует поддержанию когнитивных функций, включая память, способность концентрироваться и быстро переключаться между задачами.

Особое значение ежедневное движение имеет для сердечно-сосудистой системы. Даже небольшое увеличение физической активности лучше полного ее отсутствия и при регулярности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Быстрая ходьба также увеличивает расход энергии. Однако рассчитывать на существенное похудение исключительно благодаря десятиминутной прогулке не стоит: изменение массы тела зависит прежде всего от общего уровня активности, продолжительности нагрузок и питания.

При этом десять минут можно рассматривать как простой способ начать больше двигаться. Со временем продолжительность и интенсивность прогулок можно постепенно увеличивать.

Если во время обычной ходьбы возникают выраженная одышка, боль в груди, головокружение или резкое ухудшение самочувствия, нагрузку следует прекратить и обратиться за медицинской консультацией.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com