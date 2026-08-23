Что произойдет с организмом, если ходить всего 10 минут каждый день

Что произойдет с организмом, если ходить всего 10 минут каждый день1
- 23.08.2026, 10:13
- 3,450
Положительные изменения могут затрагивать и эмоциональное состояние.
Даже короткая ежедневная прогулка способна приносить пользу здоровью, особенно людям, которые большую часть дня проводят сидя. Для этого необязательно проходить несколько километров — значение могут иметь даже 10 минут активной ходьбы, пишет «Курсор».
Наибольшую пользу может приносить достаточно быстрый темп, при котором увеличивается частота сердечных сокращений и дыхания, однако нагрузка остается комфортной.
Регулярные прогулки прежде всего помогают компенсировать недостаток движения. Во время ходьбы активизируется кровообращение, работают мышцы ног, а продолжительные периоды сидения прерываются физической активностью.
Положительные изменения могут затрагивать и эмоциональное состояние. Прогулка, особенно на свежем воздухе, помогает переключить внимание и снизить напряжение. Регулярную физическую активность также связывают с улучшением настроения и общего самочувствия.
Ходьба полезна и для работы мозга. Физическая активность способствует поддержанию когнитивных функций, включая память, способность концентрироваться и быстро переключаться между задачами.
Особое значение ежедневное движение имеет для сердечно-сосудистой системы. Даже небольшое увеличение физической активности лучше полного ее отсутствия и при регулярности может способствовать снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Быстрая ходьба также увеличивает расход энергии. Однако рассчитывать на существенное похудение исключительно благодаря десятиминутной прогулке не стоит: изменение массы тела зависит прежде всего от общего уровня активности, продолжительности нагрузок и питания.
При этом десять минут можно рассматривать как простой способ начать больше двигаться. Со временем продолжительность и интенсивность прогулок можно постепенно увеличивать.
Если во время обычной ходьбы возникают выраженная одышка, боль в груди, головокружение или резкое ухудшение самочувствия, нагрузку следует прекратить и обратиться за медицинской консультацией.