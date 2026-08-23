«Доллар за доллар»: премьер Канады анонсировал жесткий ответ Трампу 11 23.08.2026, 10:26

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Марк Карни

Фото: Getty Images

Оттава ответит на пошлины США.

Премьер-министр Канады Марк Карни пообещал США «доллар за доллар» в ответ на введение 50-процентных торговых пошлин на сумму около $20 млрд. Об этом сообщает The Guardian.

Пошлины, которые изначально должны были вступить в силу в среду, были отложены на три дня для продолжения переговоров, но стороны не смогли договориться о снижении тарифов на сталь, алюминий и автомобили. Новые пошлины затронут около 5% канадского экспорта в США.

Причиной провала переговоров, по словам Карни, стали «несправедливые» изменения в предложениях США. Американская сторона, в свою очередь, обвинила Канаду в попытке добиться дополнительных уступок в последний момент.

Переговоры прекращены, и новые раунды не планируются, уточняет Guardian.

Экономические последствия могут затронуть уже уязвимые сектора, привести к закрытию магазинов и потере рабочих мест, но главный удар, по мнению экспертов, придется на политические отношения между союзниками.

Президент США Дональд Трамп уже не раз заявлял о желании превратить Канаду в 51-й штат, что вызвало возмущение в Оттаве. Петиция с требованием выслать американского посла собрала около 248 тысяч подписей, а Карни неоднократно подчеркивал, что «Америка изменилась» и прежних отношений между ней и Канадой больше не будет.

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