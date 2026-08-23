Украина создала собственную КАБ 1 23.08.2026, 10:03

3,118

Фото: Jeff2146

В перспективе комплекс могут адаптировать для F-16 и Mirage.

Украина завершила испытания новой отечественной планирующей авиабомбы «Выравниватель», получившей английское название «Equalizer». Разработкой занималась компания DG Industry при поддержке оборонного технологического кластера Brave1. Теперь изделие готовится к закупкам для Вооруженных сил Украины, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

Новая система представляет собой комплект крыльев и оборудования наведения, который позволяет превращать обычные авиабомбы в более точное оружие с увеличенной дальностью применения. Предполагается, что комплекс сможет использоваться с украинских МиГ-29, Су-24 и Су-27. В перспективе его могут адаптировать и для F-16 и Mirage после необходимой сертификации.

«Появление бомбы «Выравниватель» связано в том числе с желанием Киева снизить зависимость от зарубежных боеприпасов, включая американские «JDAM-ER» и «SDB», а также французские «Hammer». Неопределенность вокруг дальнейших поставок западного вооружения делает развитие собственного производства особенно важным», — пишет Fox News.

При этом Украина пока не получила полной независимости в производстве подобных систем. Крылья и программное обеспечение создаются внутри страны, однако часть электронных компонентов приходится закупать за рубежом. По данным издания, около 90% компонентов происходят из Украины, Европы и США.

На фоне разработки новой системы Россия активно применяет собственные планирующие авиабомбы. Только в июле российские войска сбросили более 8300 таких боеприпасов.

Российские атаки усиливают нагрузку на украинскую ПВО. В одном из недавних ударов по Киеву погибли не менее 16 человек, еще около 40 получили ранения.

Когда «Уравнитель» начнет массово поступать в войска и появится на фронте, пока неясно. Тем временем Киев продолжает просить союзников увеличить поставки систем ПВО для защиты от российских ударов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com