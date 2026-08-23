Экс-министр обороны Украины Федоров рассказал о проекте M&M's 7 23.08.2026, 9:37

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Михаил Фёдоров

В СМИ писали, что он предполагал масштабную атаку ИИ-дронов на РФ.

Экс-министр обороны Михаил Фёдоров в интервью «24 каналу» прокомментировал публикацию издания The Atlantic, в которой утверждалось, что во время его руководства оборонным ведомством Украина готовила масштабную операцию под названием M&M's с целью парализовать работу московских аэропортов при помощи тысяч ИИ-дронов. В детали операции Фёдоров вдаваться не стал, однако заявил, что журналисты неверно истолковали её суть.

По его словам, название M&M's вовсе не связано с большим количеством дешёвых средств поражения, которые якобы планировалось задействовать. На самом деле, как рассказал Фёдоров, во время совещания, где обсуждались полностью автономные дроны deep strike, он угощал присутствующих конфетами M&M's по случаю собственного дня рождения — ему тогда подарили большую коробку сладостей. Тогда же он и предложил назвать проект автономных дронов именно так.

Отвечая на вопрос о подробностях операции, экс-министр отметил, что не может говорить о том, что не удалось реализовать, поскольку подобные операции ещё могут быть воплощены в будущем, поэтому комментировать их он не готов. Он лишь обозначил, что следующим этапом войны станут дешёвые дроны и ракеты — в частности, полностью автономные беспилотники стоимостью $3–5 тыс., не имеющие связи, оснащённые ИИ-модулями и технологией map matching. По его словам, такие дроны смогут летать без связи вообще, будут неуязвимы для РЭБ и самостоятельно искать и поражать цели.

«Мы хотели победить россиян в этом технологическом цикле. Это один из первых проектов, которыми я вообще занимался. Я действительно собрал команду из разных инженеров, команду производителей и сказал: делаем полностью автономные дроны, я очень сильно в это верю», — подчеркнул он.

Фёдоров добавил, что процесс исследований и разработок был крайне сложным, и не все производители смогли достичь нужного результата, однако в целом оценил итог работы как высокий.

Экс-министр обороны выразил надежду, что вскоре миссии с применением подобных дронов удастся реализовать и что технология будет работать достаточно эффективно.

«Следующий этап войны дронов — это дистанционное управление дронами. Нужно убирать операторов БПЛА с поля боя, чтобы за ними не охотились россияне. А следующий этап — уже автономные системы против автономных систем. И мы как раз приближали это будущее, работая над этим проектом», — резюмировал Фёдоров.

Напомним, The Atlantic писало, что операция M&M's преследовала цель изолировать российские элиты и вынудить нелегитимного президента РФ Владимира Путина пойти на перемирие. Однако, по данным источников издания, реализовать её не удалось из-за опасений президента Украины Владимира Зеленского относительно возможного поражения гражданских самолётов и угрозы жизни пассажиров в российских аэропортах.

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