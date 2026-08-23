Зимние каникулы для школьников в этом году продлили на три дня 4 23.08.2026, 9:26

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Минобразования рассказало, с чем это связано.

Министерство образования Беларуси определилось с графиком школьных каникул на 2026/2027 учебный год. Этой зимой ребят ждёт более продолжительный отдых, чем обычно: за парты дети сядут не 8 января, как это было в 2025-м и 2026-м, а лишь 11 января. Такое изменение удивило одного из белорусов, который решил уточнить в ведомстве, не придётся ли школьникам впоследствии отрабатывать дополнительные дни отдыха. Ответ на этот вопрос он получил официальный.

Для большинства учащихся учебный год продлится с 1 сентября 2026-го по 31 августа 2027-го, а каникулы распределятся следующим образом:

8 дней осенних (с 1 по 8 ноября);

17 дней зимних (с 25 декабря по 10 января);

8 дней весенних (с 21 по 28 марта);

92 дня летних (с 1 июня по 31 августа).

Для сравнения: в 2025/2026 учебном году продолжительность осенних, весенних и летних каникул у большинства школьников была такой же, а вот зимних — всего 14 дней. Именно поэтому один из родителей обратился в Министерство образования с вопросом, почему на этот раз зимний отдых увеличили сразу на три дня и не потребуется ли компенсировать эти дни впоследствии. Полученный ответ он опубликовал в одном из родительских чатов.

В ведомстве пояснили, что согласно Кодексу об образовании, общая продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не менее 30 календарных дней, а для учеников первых и вторых классов — не менее 37 дней.

«Учитывая, что каникулы — это плановые перерывы для отдыха при освоении содержания образовательных программ в очной форме получения образования, отработка учебных занятий за этот период законодательством не предусмотрена», — говорится в ответе Минобразования.

При этом мужчина также интересовался, сохранится ли такая же продолжительность зимних каникул в будущем, однако на этот вопрос в ведомстве ответить не смогли.

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