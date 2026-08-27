Брестская предпринимательница собрала команду из десяти человек и заработала более 140 тысяч рублей 4 27.08.2026, 19:35

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Иллюстративное фото

Суд решил, что придется поделиться.

В Бресте индивидуальную предпринимательницу оштрафовали за оказание медицинских услуг без лицензии и работу с десятью сотрудниками без договоров. За несколько лет она заработала на таком бизнесе более 140 тысяч рублей, сообщили в Экономическом суде Брестской области.

Предпринимательница больше года оказывала услуги по роликово-вакуумному массажу, инъекционной мезотерапии, дарсонвализации, ультразвуковой чистке лица и химическому пилингу без лицензии Минздрава на медицинскую деятельность.

Кроме того, она использовала медицинские аппараты, которые не были зарегистрированы в установленном порядке как изделия медицинского назначения и медицинская техника.

Для привлечения клиентов женщина рекламировала услуги в Instagram: публиковала цены, рассказывала об используемых аппаратах, размещала отзывы и описания процедур. Незаконный доход от этой деятельности превысил 28 тысяч рублей.

По этому эпизоду суд назначил ей штраф в 80 базовых величин (3600 рублей) и постановил конфисковать 2837,68 рубля дохода.

Кроме того, выяснилось, что более чем за два года брестчанка наняла десять человек без трудовых или гражданско-правовых договоров, в том числе мастеров по аппаратному массажу, администраторов Instagram-страницы и таргет-маркетологов. Доход от этой деятельности составил 112 275,06 рубля.

«В судебном заседании предпринимательница вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что указанная ситуация возникла по причине незнания норм действующего законодательства», — рассказали в суде.

По второму делу ей назначили штраф в 100 базовых величин (4500 рублей) и конфисковали 11 227,51 рубля дохода. Также суд постановил конфисковать 11 единиц оборудования и препаратов, использовавшихся при оказании медицинских услуг.

Оба постановления не обжаловались и вступили в силу.

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