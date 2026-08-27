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Ученые научились наращивать мышцы без тренировок

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  • 27.08.2026, 19:22
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Ученые научились наращивать мышцы без тренировок

Инъекция также увеличивает плотность костей.

Ученые из Китая создали инновационную методику, основанную на подкожной имплантации особых мышечных клеток, способных к самостоятельному формированию полноценной ткани. Эти «самотренирующиеся» трансплантаты способны воспроизводить биологические процессы, характерные для активных физических нагрузок, пишет South Chinа Morning Post.

После инъекции мышечных клеток под кожу эти клетки организуются в полноценные мышечные трансплантаты. В экспериментах на мышах было отмечено не только увеличение общей мышечной массы, но и улучшение плотности костей, выносливости, а также функций печени и когнитивных способностей.

Данные «миотрансплантаты» могут оказать положительное влияние на здоровье пациентов с возрастными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и остеопороз. В будущем их использование может стать актуальным и для людей, стремящихся увеличить мышечную массу без необходимости посещения спортивного зала.

Авторы исследования, опубликованного в рецензируемом журнале Nature Aging, отметили: «Хотя полная безопасность и фармакологический профиль аутологичных миотрансплантатов еще предстоит подтвердить в клинических испытаниях, наши доклинические результаты на животных стали важным первым шагом».

По словам профессора Нг Ши-Чанга, руководителя научной группы в Институте зоологии Китайской академии наук, «в некотором смысле мы выделяем наиболее полезные аспекты физических упражнений и избегаем негативных эффектов тренировок, таких как нагрузка на сердце и суставы».

Кроме того, исследователи обнаружили, что миотрансплантаты могут функционировать как «живые биофабрики», производя в организме целевые терапевтические белки, включая ГПП-1 (GLP-1), который используется для лечения диабета и контроля веса.

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