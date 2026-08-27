Друг Путина оказался совладельцем Ozon 1 27.08.2026, 19:56

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Фото: РИА «Новости»

По складам маркетплейса наносит удары Украина.

Компания близкого к президенту России миллиардера Геннадия Тимченко «Дельта» оплатила покупку почти 35% акций Ozon. Это выяснил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), изучив отчетность маркетплейса и другие финансовые документы. Ранее эта доля принадлежала инвестфонду Baring Vostok, но после его ухода с российского рынка из-за войны в Украине 27,71% акций были проданы фирме О23 бизнесмена Александра Чачавы за 38,2 млрд рублей, а затем та нарастила долю до 34,95%.

ФБК проследил цепочку владения от O23 через фирму «Корпорация 42» к компании Чачавы «Стратосфера» и источник средств на эту сделку. Так, «Стратосфера» в 2024 году получила заем на 51,23 млрд рублей. Такую сумму, согласно бухгалтерской отчетности, ей выдала компания «Оптима», а та, в свою очередь, получила эти деньги в виде беспроцентного займа от «Дельты», через которую Тимченко с 2017 года владеет 17% акций «Сибура». Самого Чачаву ФБК считает номинальным собственником акций Ozon, поскольку он начал скупать крупные цифровые активы после вторжения России в Украину, а до этого в масштабных сделках замечен не был.

Авторы расследования также указали на связи руководства «Оптимы» с бизнесом людей из окружения Владимира Путина. Гендиректор компании Дарья Брылякова ранее работала в автодроме «Игора Драйв», записанном на племянника президента Михаила Шеломова, и в «АБР Менеджменте», подконтрольном другу главы государства миллиардеру Юрию Ковальчуку, а главный бухгалтер Жанна Цаплева — в фирме «Релакс» Светланы Кривоногих, любовницы Путина, от которого у нее дочь.

ФБК пришел к выводу, что сделка могла быть совершена в интересах Путина, и призвал ЕС ввести санкции против людей и компаний, связанных с Ozon. В пользу этого утверждения может свидетельствовать то, что именно 22 августа, когда украинские дроны впервые ударили по складам Ozon, президент резко ужесточил риторику, обвинив Киев в «открытии ящика Пандоры».

После аннексии Крыма Путин называл Тимченко в числе своих друзей, по его мнению, незаслуженно пострадавших от западных санкций. Бизнесмен являлся основателем компании Gunvor, которая до 2014 года продавала на экспорт около трети всей российской нефти. Минфин США утверждал, что деятельность миллиардера в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным, имевшим инвестиции в Gunvor и доступ к средствам компании.

Также бизнесмен являлся сооснователем банка «Россия», известного как «банк друзей Путина». При этом ФБК установил, что структуры Тимченко неоднократно финансировали активы и оплачивали расходы, связанные с президентом и его окружением. По данным расследователей, среди прочего миллиардер давал деньги на строительство «дворца» в Геленджике, бизнес дочерей Путина и фонд матери двоих его сыновей Алины Кабаевой.

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