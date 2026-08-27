Глава Lamborghini сделал громкое заявление о китайских авто 2 27.08.2026, 17:09

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Фото: Lamborghini

Итальянская компания делает ставку на традиционные ценности бренда.

Lamborghini пока не видит серьезной угрозы со стороны китайских производителей суперкаров. Глава итальянской компании Стефан Винкельман заявил, что современные китайские модели не способны предложить покупателям тот же уровень производительности, звука и эмоций, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Глава компании отметил, что китайские конкуренты делают ставку прежде всего на электрические автомобили. Lamborghini, напротив, решила отказаться от собственного электромобиля и продолжает развивать гибридные силовые установки.

«Поскольку они делают электромобили, а мы говорим, что не делаем их не просто так, за этим стоит определенная идея», — заявил Винкельман.

Lamborghini ранее отложила выпуск первого электромобиля до 2029 года, однако в феврале окончательно отказалась от проекта. По словам главы компании, вкладывать средства в технологию, на которую практически нет спроса среди клиентов, было бы «финансово безответственно перед акционерами».

В Lamborghini считают, что китайские электрические суперкары пока не могут соперничать с их гибридными моделями по сочетанию мощности, звука и эмоционального восприятия. Однако компания не исключает, что ситуация может измениться.

«Я всегда говорю: никогда не говори никогда», — добавил Винкельман. Таким образом, Lamborghini пока продолжает делать ставку на традиционные ценности бренда и не рассматривает китайские суперкары как прямую угрозу. Однако растущие возможности китайского автопрома заставляют итальянскую марку сохранять осторожность.

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