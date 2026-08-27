Виталий Портников: Россия готовится к удару по странам Балтии 6 27.08.2026, 16:51

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Виталий Портников

Путин хочет проверить солидарность союзников по НАТО.

Украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников назвал цели визита директора ЦРУ в Москву и реакцию на него руководства РФ. В комментарии, опубликованном в YouTube, он объяснил, почему Москва заинтересована в «масштабизации» войны.

«Россия готовится к удару по странам Балтии, чтобы продемонстрировать способность к скорым победам, а также проверить солидарность союзников по НАТО, — заявил Портников. — Такой вывод можно сделать из информации издания Politico, сообщающего, что главной целью пребывания директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в российской столице было предупредить Москву о последствиях такого удара.

Таким образом, миссия Рэтклиффа почти зеркально совпадает с поездкой его предшественника в должности директора ЦРУ Уильяма Бернса, который в 2021 году посетил Москву для того, чтобы предупредить президента Путина о последствиях возможного российского вторжения в Украину. Как известно, российский диктатор, даже не встретившийся с тогдашним директором ЦРУ и разговаривавший с ним через посредство телефонной связки, не обратил никакого внимания на эти предупреждения США. По-моему, именно так произойдет с новыми предупреждениями ЦРУ.

Путин может не верить, что президент США Дональд Трамп готов к вмешательству своей страны в европейскую войну и рискнет ядерным конфликтом с Российской Федерацией. По крайней мере, мы не знаем, каковы были аргументы Рэтклиффа, но вряд ли они так серьезно отличались от аргументов Бернса.

Страны Балтии отличаются от Украины прежде всего тем, что являются членами НАТО.

И таким образом, если они обратятся к союзникам по вопросу о применении пятой статьи, Соединенные Штаты и другие государства-члены Северного Атлантического Союза должны прийти им на помощь. Насколько это соответствует представлениям Дональда Трампа о внешней политике и возможностях Соединенных Штатов после войны на Ближнем Востоке — это большой вопрос. И у Путина может быть соблазн проверить, насколько он может действовать не только на украинской территории, но и на территории Европы».

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