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NYT: На дне бывшего Каховского водохранилища идет игра в «кошки-мышки»

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  • 27.08.2026, 17:05
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NYT: На дне бывшего Каховского водохранилища идет игра в «кошки-мышки»

Дроны на этом участке практически бесполезны.

После разрушения Каховской ГЭС высохшее водохранилище на юге Украины превратилось в необычный участок фронта. Густые заросли камыша скрывают передвижения военных от дронов, из-за чего боевые действия здесь все чаще превращаются в контактный бой и засады, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Российские штурмовые группы пытаются прокладывать через заросли маршруты к украинским позициям и самому городу. Им противостоит украинский батальон «Братство», бойцы которого используют труднопроходимую местность для разведывательных рейдов и внезапных атак.

«Там, где дроны не видят, начинается совсем другая война», — пишет издание.

Украинские разведчики выслеживают российские группы, устраивают засады, берут пленных и собирают сведения о расположении противника. В одном из эпизодов бойцам удалось эвакуировать пленного под плотным огнем. Украинские командиры сравнивают российские маршруты снабжения с «тропой Хо Ши Мина» — сетью скрытых путей, которую использовали силы Северного Вьетнама во время войны во Вьетнаме.

По данным украинской стороны, качество российских подразделений на этом направлении продолжает ухудшаться. Все больше военнослужащих сдаются в плен, в том числе из-за страха «попасться» в камышах.

Тем временем Москва наращивает силы на этом направлении, перебрасывая сотни военных в район бывшего водохранилища и готовясь к новым наступлениям в Запорожской области.

Высохшее Каховское водохранилище стало важным участком фронта, где преимущества беспилотников резко сокращаются, а исход столкновений все чаще решают скрытность, разведка и способность действовать в непосредственной близости от противника.

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