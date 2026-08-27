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Минчанка: Я в шоке от врачей Боровлянской больницы

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  • 27.08.2026, 16:47
  • 2,340
Минчанка: Я в шоке от врачей Боровлянской больницы

Почему в платном центре и в государственной больнице врачи себя ведут по-разному.

Пациентке отказались делать снимок сломанного пальца. Об этом она рассказала в Threads.

«Я в шоке от врачей приемного отделения боровлянской больницы! — пишет она. — Приехала с повреждением пальца на ноге, палец сине-черного цвета и в два раза больше размером. Врач просто в коридоре на него посмотрел, сверху и сказал: «Снимок делать вредно — вам еще рожать».

Вредно? Что? Сегодня поехала в «Лодэ», врач все посмотрел, отправили на снимок. Перелом. Почему в платном центре и в государственной больнице врачи так по-разному себя ведут? Вы выбирали профессию и учились вместе!»

Пользователи соцсети объяснили, почему так произошло. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— У врача «Лодэ» — 20 минут на пациента, чтобы поговорить по душам. У врача приемника — две минуты между травмами, возможно, несовместимыми с жизнью. Да, учились врачи в одном месте, но вот условия работы у них разные. И в большинстве случаев это не халатность в государственной больнице, а ненормальные условия труда.

— Дочка (6 лет) сломала руку в локте. Мы пулей тут же сами поехали в приемное отделение. Ренгенолог пыталась крутить по всякому дочке руку что бы сделать снимок, я понимаю что это необходимо для снимка, вопросов нет, но дочка заходилась от боли, а ренгенолог говорит: не люблю когда дети орут, будешь так орать - выгоню маму из кабинета и будешь одна.

— Мне в Боровлянской больнице три раза проглядели пневмонию (температура неделю была 39-40 и не сбивалась), а они говорили «поражены просто верхние дыхательные пути, едьте домой». В итоге, пневмония с поражением нескольких долей в легких и больница».

— У меня к приемному отделению Боровлянской больницы свои счеты. Туда с инсультом привезли моего брата, достали из машины, ему не было 30. Привезли и бросили в приемном покое. Я о случившемся узнал через час после поступления в больницу, пока доехал — еще прошел час. Залетел, он лежит без сознания в углу на койке. Спрашиваю, что за дела?! Они мне — обед.

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