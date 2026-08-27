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В Кремле больше не верят в победу

  • Леонид Швец
  • 27.08.2026, 16:30
  • 2,840
В Кремле больше не верят в победу

Путин загнал себя и Россию в исторический тупик.

Внезапный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву привлек чрезвычайное внимание. Еще бы. Главы ЦРУ посещают российскую столицу крайне редко и в связи с кризисными обстоятельствами. Уильям Бернс в ноябре 2021 года пытался отговорить Кремль от украинской авантюры, а Джон Бреннан в марте 2016 года обсуждал с коллегами из ФСБ ситуацию в Сирии. Две встречи за 10 весьма бурных лет – согласитесь, немного.

И вот третья. Она прошла в ситуации крайнего охлаждения отношений между США и Россией... Достаточно сказать, что Стивен Уиткофф, в прошлом году побывавший в Москве шесть раз, в 2026-м прилетал туда лишь однажды, в конце января, а регулярные прошлогодние созвоны Трампа с Путиным сократились до двух звонков в этом году, причем один, июльский, был приурочен к юбилейному, 250-летнему Дню независимости США, то есть носил, в общем, формальный характер.

Путин между тем сделал ставку на явное преимущество России в ударных ракетных средствах при общем западном, и тем более украинском, дефиците противоракетных средств и спешит перевести это преимущество в военные и политические результаты. Спешит, потому что это преимущество временное: колоссальные ресурсы, которые уже привлечены к решению этой проблемы, в некой перспективе как минимум выровняют нынешнюю асимметрию как за счет наращивания количества и номенклатуры ПРО, так и за счет усиления собственной ракетной мощи Украины. Надо успеть нанести ей невосполнимое поражение.

Подгоняют Путина и все более кислые настроения в России. Хакерская группировка Black Mirror получила доступ к переписке Германа Грефа, возглавляющего «Сбербанк» России. Аналитики банка в апреле сделали прогноз развития ситуации в войне, и среди изложенных сценариев вероятность решающей победы России оценивалась лишь в 7%. 12% – в пользу мира, в котором будут учтены российские интересы. Все остальные варианты так или иначе неблагоприятны для России.

Надо ли напоминать, что эти выводы делались до усиления украинской кампании мидлстрайков, полублокады Крыма, бензинового кризиса и уничтожения логистических центров? Здесь важны не столько прогностические способности российских аналитиков, сколько то, что они в документе для внутреннего пользования не скрывают своего неверия в победу, о которой столько и предельно категорично говорит Путин.

Недавно, как известно, из госкорпорации ВЭБ был уволен главный экономист Андрей Клепач, осмелившийся заявить на тусовке коллег, что Россия не имеет шансов победить в конкуренции с Америкой и Китаем, и ее перспективы в чем-то хуже, чем у Украины. Клепач когда-то возглавлял департамент по макроэкономическому прогнозированию в минэкономразвития, когда им руководил Греф, а затем был заместителем главы этого министерства, так что о прогнозах этот специалист знает все. В мае, когда он сделал свои заявления, они никого особенно не потрясли, поскольку, по-видимому, отражают мнение если не большинства, то существенного числа российских экономистов, но сейчас, когда эта информация стала общеизвестной, пессимиста наказали.

Россию готовят к еще более ожесточенной драке, и упаднические настроения недопустимы... Запад в лице по-разному профессионально заточенных скаутов пытается понять, что происходит в руководстве России в момент ее захода на новый виток эскалации, насколько там отдают себе отчет в возможных последствиях и так ли непоколебима вера в успех. Да и осталась ли вообще эта вера даже у тех, у кого когда-то была, или это идея-бзик одного-единственного бывшего человека, загнавшего себя и свою страну в исторический тупик?

Леонид Швец, Facebook

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