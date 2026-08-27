Украина переживает культурный ренессанс 27.08.2026, 16:19

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Киев окончательно отказывается от советского прошлого.

Война с Россией не остановила культурную жизнь Украины, а, напротив, дала ей новый импульс. В стране происходит масштабное переосмысление национальной идентичности, а молодое поколение художников, музыкантов, дизайнеров и писателей все активнее представляет Украину миру без оглядки на российские и советские представления о ее культуре, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Культурное возрождение особенно заметно в Киеве. Даже во время зимних отключений электричества и российских ракетных и дроновых атак выставки, фестивали и другие мероприятия собирают полные залы.

«Культура играет огромную роль в нынешней борьбе Украины», — говорит фотограф Саша Маслов, чьи работы выставлялись на международных площадках.

Десятилетиями украинская культура воспринималась через призму имперских и советских нарративов. После обретения независимости в 1991 году это наследие продолжало влиять на язык, искусство и представление страны за рубежом. Однако после революции 2014 года, а особенно после полномасштабного вторжения России в 2022 году, ситуация начала стремительно меняться.

Особенно ярко этот процесс проявляется среди молодых украинцев. Киевский коллектив художников «Nahirna22» дважды восстанавливал свое пространство после ударов российских дронов в 2025 году.

«Наша настойчивость стала формой сопротивления», — говорит менеджер коллектива Марта Ныркова. Молодым украинским художникам больше не приходится доказывать свое право на отдельную национальную идентичность.

Украинская культура также выходит на международную сцену. Число украинских книг, переведенных на английский язык, за четыре года более чем удвоилось. Украинские дизайнеры участвуют в Нью-Йоркской неделе моды, работают с международными брендами, а украинские режиссеры получают мировое признание.

«Культура неотделима от стойкости», — считает художница Марта Сырко.

Если история войны будет восприниматься исключительно через призму боевых действий и политики, мир рискует не заметить одно из ее важнейших последствий — формирование новой, самостоятельной украинской культуры.

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