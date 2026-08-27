Ребенку в Бресте вместо кваса продали пиво

Ребенку в Бресте вместо кваса продали пиво1
- 27.08.2026, 15:52
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Нарушение выявили после сигнала в интернете.
В одном из сетевых магазинов Бреста несовершеннолетнему продали слабоалкогольный напиток — пиво. Об этом сообщает Брестский горисполком.
Информацию о случившемся специалисты управления торговли и услуг обнаружили во время мониторинга интернета. После этого была проведена проверка, которая подтвердила факт продажи алкоголя несовершеннолетнему.
В горисполкоме сообщили, что виновного привлекут к административной ответственности по части 1 статьи 13.11 КоАП Беларуси.