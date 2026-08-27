Три вопроса к россиянам 5 Алексей Миняйло

27.08.2026, 15:42

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Действительно ли в РФ так любят Сталина?

Не могу молчать. Опять попались опросные данные Левады об отношении россиян к Сталину. Я, честно, не понимаю, почему Левада продолжает задавать вопросы, ответы на которые можно интерпретировать как угодно. Могут люди заявлять о позитивном отношении к Сталину, потому что у него был красивый френч? Конечно, да. А потому что у него дочь эмигрировала? Разумеется! Что он преемника не назначил? «Еще да как!» — сказал бы Глеб (3,5 года), и был бы прав.

Понимаете, да, в чем проблема таких вопросов? Отвечающий может иметь в виду все, что угодно, и у исследователя нет никакой возможности понять, что же имеет в виду респондент. А ведь некоторые люди, когда видят эти результаты, делают далекоидущие выводы об обществе.

Хотите узнать, как россияне на самом деле относятся к Сталину? Начните с этих трех вопросов:

– Готовы ли вы вернуть свою квартиру и иную недвижимость в собственность государства без какой-либо компенсации со стороны государства?

– Готовы ли работать за трудодни вместо зарплаты?

– Готовы ли вы не иметь права выехать в соседнюю область, не получив перед этим специального разрешения в облисполкоме «Единой России»?

Это даст вам реальное представление, а не цифру-фантом, значение которой невозможно устойчиво обосновать.

Алексей Миняйло, Telegram

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