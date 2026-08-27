Абсурдная рокировка Лукашенко 4 Андрей Бронишевский

27.08.2026, 16:14

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За состояние белорусской армии становится немножко тревожно.

Большая рокировка, когда военных отправили в армию, а аграриев в поля была не зря. Военные, правда, сокрушительной победы над урожаем не добились. Но зато аграрии смогли себя проявить. По словам Лукашенко, тунеядцы, которых он приказал отправить в войска, показали пример отличной боевой подготовки. За состояние белорусской армии становится немножко тревожно.

«Лица светлые, работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну никаких претензий. Они землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы, такие-сякие», — умилялся Лукашенко на совещании в четверг.

Ну и как было не умиляться? Ведь, чем больше Лукашенко пытался объяснить народу смысл своей идеи большой рокировки, тем абсурднее эта идея выглядела. А Лукашенко же обидно.

«Некоторые так — «хи-хи, ха-ха» — восприняли, когда я сказал на селекторном совещании нерадивых, алкашей и прочих, нежелающих работать на земле в уборку, — на фронт», — обиделся Лукашенко.

Причем, судя по результатам, идея не нашла восторженной поддержки даже среди его собственных чиновников. Как сказал Лукашенко, он рассчитывал отправить на перевоспитание тысячи. Однако, по итогу на всю страну набралось всего 500 человек.

Потому что чиновник тоже, можно сказать человек. Чиновник не хочет в тюрьму. Чиновник понимает, что сегодня он отправит людей в войска, а завтра с него спросят за недобитый урожай. Потому что если массово отправить нерадивых работников в войска, то биться с урожаем будет некому.

Поэтому государственный аппарат изобразил бурную деятельность и наскреб по всей стране несколько сотен человек, которых не жалко. И вдруг, те, которых не жалко, оказались отличниками боевой и политической подготовки. По крайней мере, в изображении Лукашенко.

«Нормальные мужики. Прошли переподготовку. Я говорю: «Всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. И туда». Боевое слаживание, все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, тактические группы», — восхищался он.

Поэтому 170 лучших тунеядских бойцов Лукашенко приказал отправить на самый напряженный участок. То есть на защиту белорусско-украинской границы.

«Все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине, а защищать границу надо».

И получается, что весь хваленный спецназ белорусских ССО может заменить простой деревенский тунеядец после пары недель военной подготовки. В общем, за состояние белорусской армии становится как-то тревожно.

Андрей Бронишевский, planbmedia.io

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